Quelles expressions entendues au bureau vous agacent ?

Zone de confort, bienveillance, « y’a pas de souci », « comme un lundi », « t’as posé ton aprèm ? », « je dis ça, je dis rien », « on est sur… », « ça fait sens », « belle journée », « ASAP », « process », « disruptif » et autres anglicismes. Si vous travaillez dans un bureau, peut-être avez-vous déjà entendu ces expressions, la configuration en open-space multipliant les chances (les risques ?) de percevoir toutes sortes de conversations.

Et parfois, ces expressions crispent, mais on fait comme si de rien n’était, on se surprend même à les employer nous-mêmes, intégration oblige.

>> Et vous, y a-t-il des expressions propres au monde du travail qui vous agacent ? Et pourquoi ? ̶D̶é̶f̶o̶u̶l̶e̶z̶-̶v̶o̶u̶s̶. Racontez-nous. Vous pouvez répondre en commentaires ou en nous envoyant un mail à temoignez@20minutes.fr. Si vous le souhaitez, votre anonymat sera préservé. Les témoignages recueillis serviront à l’écriture d’un article. Merci d’avance. En attendant de vous lire dans un esprit disruptif, belle journée (comme un lundi) et ASAP…