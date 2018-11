Noël: Si vous voulez faire des économies, c'est maintenant qu'il faut faire vos achats

DEPENSES Le site Idealo a comparé l’évolution des prix des jouets les plus populaires, en France, entre le 25 septembre et le 31 décembre 2017…

Les achats de Noël au Printemps Haussmann à Paris. — DURAND FLORENCE/SIPA

Si le compte à rebours fatidique n’a pas encore commencé, la question des achats de Noël commence doucement à se poser. Selon une étude, publiée début novembre, par le comparateur de prix Idealo, c’est précisément cette semaine, du lundi 12 au dimanche 18 novembre, que les jeux et les jouets sont les moins chers.

Selon le comparateur de prix, en 2017, les jouets étaient vendus autour de 56 euros six semaines avant les fêtes et à l’approche du Black Friday (le 23 novembre), 58 euros durant la période du Cyber Monday (la semaine du 26 novembre) et 66 euros la semaine de Noël. Les prix restent néanmoins inférieurs à ceux d’octobre, qui s’élèvent, en moyenne, à 69 euros, selon Idealo.

Par exemple, des Playmobil achetés 45 euros lors du Cyber Monday monteront à 56 euros la semaine de Noël. Les déguisements pour enfants, qui subissent la plus grande différence de prix, passent de 30 euros lors du Black Friday à plus de 75 euros fin décembre.