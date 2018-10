Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,4% au troisième trimestre

Le 23 juillet 2018, à Paris (20e). L'enseigne de l'agence Pôle emploi Paris 20e Piat, au 51, rue Piat. — Clément Follain / 20 Minutes

Fin du suspence. Les chiffres du 3e trimestre 2018 étaient très attendus. Et ils ne sont pas bons. Le nombre de chômeurs a de nouveau légèrement augmenté au 3e trimestre (+16.400, +0,4%) pour s'établir à 3,718 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail. Selon le ministère, le nombre des demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, est également augmenté de 0,4%. En clair, on compte aujourd'hui 22.300 demandeurs d'emploi pour arriver à 5,963 millions, pas loin des 6 millions donc.

Le chômage de longue duré a le plus fortement augmenté

En métropole, la hausse concerne toutes les catégories d'âge. La plus forte touche les chômeurs de 50 ans et plus (+0,6% sur le trimestre et +0,2% sur un an). Chez les moins de 25 ans, la hausse est de 0,3% mais la tendance sur un an reste à la baisse (-1%). Comme au trimestre précédent, le chômage de longue durée a plus fortement augmenté: en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité, 2,811 millions étaient inscrits depuis plus d'un an. Un chiffre en hausse de 1,1% sur le trimestre et de 6,4% sur un an.

Parmi les demandeurs d'emploi ayant travaillé, ceux ayant exercé une activité courte (catégorie B, moins de 78 heures par mois) sont en nette hausse de 2,1% (+2,7% sur un an) alors que ceux en activité longue (catégorie C) ont diminué de 0,8% (+4,1% sur un an).

Le nombre de chômeurs baisse dans quatre régions et augmente dans neuf

Si le nombre moyen d'entrées à Pôle emploi a diminué en catégories A, B, C de 0,7%, le nombre de sorties des listes de l'opérateur public a encore plus fortement baissé (-2,5%). En métropole, le nombre de chômeurs a diminué dans quatre régions et augmenté dans neuf autres (entre -1,6% en Corse et +1,8% en Centre-Val-de-Loire). Outremer, les chiffres varient entre -0,7% en Martinique et +1,9% en Guyane.

Chômage : "Notre ambition est d'arriver à 7%" déclare la ministre du Travail, Muriel Pénicaud pic.twitter.com/Ds9I2qA5gn — franceinfo (@franceinfo) October 23, 2018

