Outre-Mer: Les Allocations logement accession rétablies temporairement en 2019

BUDGET La suppression de ce dispositif qui permet aux plus modestes de devenir propriétaires avait été décriée...

Annick Girardin à l'Elysée le 21 février 2018. — LUDOVIC MARIN / AFP

Un geste pour calmer les esprits. La ministre des Outre-Mer Annick Girardin a annoncé mardi que le gouvernement rétablirait en 2019 « de manière transitoire et exceptionnelle » les Allocations logement accession pour ces territoires, un dispositif qui permet aux plus modestes de devenir propriétaires et qui a été supprimé par le gouvernement début 2018.

Annick Girardin a indiqué que ce dispositif d’accession sociale à la propriété serait rétabli temporairement pour « solder l’ensemble des opérations engagées qui n’ont pas pu être menées à terme », a-t-elle déclaré lors de son audition par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Un millier de dossiers en souffrance

Les députés, notamment de La Réunion, étaient montés au créneau pour dénoncer cette suppression, néfaste selon eux pour le BTP local et pour de nombreuses familles déjà engagées dans le dispositif.

Environ un millier de dossiers serait en souffrance. Mais il faudra « avant la fin de l’année 2019 », mettre en place « un nouveau dispositif » pour financer « l’accession sociale à la propriété et la rénovation des logements des propriétaires occupants », a prévenu la ministre.