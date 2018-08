Sortie de Bourse de Tesla: Elon Musk s'est un peu avancé sur le financement

« Financement sécurisé. » La semaine dernière, le patron de Tesla indiquait sur Twitter qu’il songeait à retirer Tesla des marchés boursiers, et il assurait que le financement était bouclé, sans en apporter la preuve. Lundi, il a donné des détails, et comme souvent, il semble s’être un peu avancé, ce qui pourrait lui valoir des soucis avec les autorités boursières américaines.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.