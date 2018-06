«Etre une entreprise de social media à Bordeaux n'est plus un handicap»

Stéphanie Laporte, responsable de l'agence social media et webmarketing OTTA, basée à Bordeaux. — M.Bosredon/20Minutes

OTTA est une agence marketing spécialisée dans les réseaux sociaux.

Outre aider les marques à prendre la parole sur ces réseaux, OTTA se sert de ses outils pour réaliser du ciblage publicitaire.

Stéphanie Laporte relève qu’aujourd’hui, elle n’a plus à cacher son adresse bordelaise.

Ex-community manager et spécialiste du social media, la Bordelaise Stéphanie Laporte a monté en 2013 sa propre agence, OTTA. Aujourd’hui installée dans une aile de la CCI place de la Bourse, elle emploie désormais une quinzaine de personnes. Elle nous parle de l’évolution des réseaux sociaux, du ciblage publicitaire pour les grandes marques, et de l’attractivité de Bordeaux…

Une agence de social media, c’est quoi au juste ?

C’est une agence de marketing spécialisée dans les réseaux sociaux. Notre métier est d’aider les marques à prendre la parole sur les réseaux sociaux, en réalisant du contenu, des créations graphiques pour leur apporter de la notoriété et des interactions et ainsi fidéliser et conquérir de nouveaux publics. A cela se sont ajoutées plusieurs branches. La première c’est les relations avec les influenceurs (blogueurs, youtubeurs, instagramers), avec lesquels les marques veulent collaborer pour communiquer.

Notre troisième branche c’est l’e-réputation. Cela concerne tout ce qu’on dit d’une marque sur Internet : on va surveiller tout cela pour déceler s’il y a un souci sur un point de vente, si la marque communique mal sur un sujet, ou si un produit est problématique et qu’il faut l’arrêter.

Enfin, notre dernier sujet, c’est la partie marketing, qui est devenue notre spécialisation. On fait de la publicité en utilisant les options de ciblage très précises disponibles sur les réseaux sociaux, et ainsi adresser de la publicité sur-mesure aux gens.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Facebook scanne l’ensemble des contenus de pages que vous visitez, combien de temps vous y passez, etc. Et va agréger toute cette information. Dans un contexte de saturation publicitaire, nous nous servons de ces outils pour envoyer moins de publicité, mais mieux.

Si un client veut cibler une femme, mère d’un enfant de moins de trois ans, qui fait du vélo, qui mange bio et qui habite à Bordeaux intra-muros dans un rayon de 2 km autour de Fondaudège, je peux le faire.

La grosse spécificité de notre travail, grâce à nos outils statistiques, c’est qu’on peut être très précis dans les ciblages. Cela nous permet des taux de retour impressionnants.

De quel ordre ?

Quand une marque tracte avec des flyers, elle obtient des taux de retour de 1 pour 10.000. Un hard discounter, en faisant quelque chose de très précis, peut obtenir du 1 sur 500, en étant très très bon. Nous, nous avons eu des performances jusqu’à 1 sur 67 ! Donc on a un taux de souscription énorme. De fait, on a de plus en plus de réaffectations de budget de clients qui voulaient faire du 4x3 ou du flyer et qui veulent du digital. Clairement, c’est dur pour les acteurs de la publicité traditionnelle de faire face, même si les annonceurs en ont encore besoin aujourd'hui…

Au bout de cinq ans, quel est votre chiffre d’affaires ?

La première année où je me suis lancée, j’ai commencé à mi-temps et j’ai fait 15.000 euros de chiffre d’affaires. Le premier exercice de l’entreprise on a fait 100.000 euros et aujourd’hui on en est à 500.000 euros. Nous sommes entre 600.000 et 700.000 euros en prévisionnel, et on a de grosses commandes en cours en plus…

Facebook reste toujours le réseau social sur lequel les marques veulent communiquer en priorité ?

Facebook et Instagram prennent la majorité de la communication. Après, on a beaucoup d’entreprises dans le BtoB avec lesquelles on communique sur LinkedIn, puis Twitter et Snapchat. Sur Twitter on touche les influenceurs, les élus, les journalistes, mais ce n’est pas un outil très grand public, car plein de gens sont rebutés par son ergonomie et son fonctionnement. Donc clairement, le jeu est toujours mené par Facebook, parce qu’il draine une population qui va de 13 ans à plus de 50 ans. Les 15-25 ans y vont un peu moins certes, mais ils se servent encore de messenger, qui remplace les sms, et ils utilisent beaucoup Instagram.

Etre une entreprise de social media basée en province, ce n’est pas un handicap ?

Etre à Bordeaux en tout cas n’est plus un handicap. En cinq ans, les choses ont changé. Je me souviens qu’au début, on avait même une adresse alibi à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Depuis le lancement de la LGV, et toute la communication sur l’attractivité de Bordeaux, aujourd’hui on n’a plus besoin de cacher notre adresse bordelaise. Nous faisons même des envieux, et désormais les clients ont plutôt envie de venir nous voir ici.

De toute façon, cela fait 14 ans que je vis à Bordeaux, je suis passionnément amoureuse de cette ville, et je n’ai jamais voulu partir, même lorsque j’ai eu des opportunités.