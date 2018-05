Retraite par points, durée de cotisation annulée... Les principales propositions du gouvernement sur les retraites

Le gouvernement envisage de généraliser la retraite par points (image d'illustration). — GERARD JULIEN / AFP

Le gouvernement lance ce jeudi une grande concertation publique. Les Français sont invités à réfléchir pendant six mois à la future réforme des retraites. A l’occasion de ce lancement, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites a tracé les contours d'un nouveau système dans une interview au Parisien.

L’un des points phares de cette réforme, c’est la généralisation du système par points. Finis les régimes spéciaux, privé et public : tout le monde sera logé à la même enseigne. Emmanuel Macron l'avait promis pendant sa campagne. « Le revenu donnera un droit à points, vous aurez une portabilité des droits quels que soient le type d’employeur et le secteur. L’objectif est qu’à carrière identique, revenu identique, la retraite soit identique », détaille Jean-Paul Delevoye au Parisien. « Qu’il s’agisse d’un fonctionnaire, d’un salarié du privé ou d’un indépendant, s’ils gagnent la même somme d’argent pendant 40 ans, l’un et l’autre auront la même retraite. »

Autre point fondamental exploré par le gouvernement : la fin de la durée de cotisation, aujourd’hui de 43 ans. En revanche, l’âge minimum de départ à la retraite devrait être conservé et maintenu à 62 ans. « Nous avons besoin de garder un seuil en dessous duquel ils ne peuvent pas partir pour éviter que cela pèse sur la solidarité nationale », confirme-t-il.

Les 42 régimes spéciaux conservés ?

La réforme va-t-elle tenir compte des régimes spéciaux, comme ceux des militaires ou des indépendants ? Les 42 régimes spéciaux français vont être étudiés au « deuxième semestre », et la question du maintien de leurs spécificités va être mise sur la table.

La réforme devrait aussi prendre en compte les nouveaux métiers plus précaires apparus depuis quelques années. Interrogé sur cette question, Jean-Paul Delevoye a confirmé que le sujet allait être discuté. « Comment faire en sorte d’accorder l’octroi de points, sachant qu’il n’y aura pas de points gratuits ? », demande le haut-commissaire.

La réforme devrait aussi conserver sa dimension solidaire, explique Jean-Paul Delevoye. « Cela concerne les droits familiaux, la majoration pour enfants, les périodes d’invalidité, les séquences de chômage, les minima de pension et la pension de réversion. Cela représente aujourd’hui 20 % du volume des retraites, soit 60 milliards d’euros. » La consultation passera par le site participez.reforme-retraite.gouv.fr, ouvert à partir de jeudi et jusqu’au 25 octobre.

