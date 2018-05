Grève à la SNCF: Le taux de grévistes atteint un nouveau record à la baisse

L'Assemblée nationale a adopté très largement la réforme de la SNCF en première lecture — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Dans la bataille qui oppose depuis près de deux mois syndicats de cheminots et gouvernement, la semaine qui commence ne manque pas d’enjeux, avec l’examen du projet de réforme ferroviaire du gouvernement par le Sénat, à partir de demain mardi. Pourtant, le taux de grévistes à la SNCF atteint, ce lundi matin, 13,97 %, son plus bas niveau en semaine depuis le lancement, début avril, de la grève par épisodes contre la réforme ferroviaire, selon les chiffres publiés par la direction.

Pour la deuxième fois, le taux des conducteurs en grève tombe sous la barre des 50 %, s’élevant à 49,8 %, précise la direction dans un communiqué. En ce 23e jour de grève, parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 40,9 % des contrôleurs et 20,4 % des aiguilleurs étaient en grève.

Trois jours de débats au Sénat

Le précédent taux global de grévistes le plus bas, en milieu de matinée et en semaine, avait été enregistré mercredi, à 14,22 %. Ce lundi, à la veille de l’arrivée du projet de loi de réforme ferroviaire en discussion au Sénat pour trois jours de débats, il y avait 22,3 % de grévistes au sein des personnels d’exécution, 12,6 % chez les agents de maîtrise et 3,9 % parmi l’encadrement. Le résultat de la « vot’action », consultation auprès des agents de la SNCF sur la réforme gouvernementale organisée par les syndicats, révélés la semaine dernière (près de 95 % contre, plus de 60 % de participation) n’a, semble-t-il, pas remobilisé les troupes.

La SNCF avait annoncé pour ce lundi des prévisions de trafic perturbé, avec deux TGV sur trois, un TER sur deux, trois Transilien sur cinq et deux Intercités sur cinq. Cet épisode de grève s’achèvera mercredi à 07h55.

Les Républicains veulent « améliorer » le texte

Après le vote «très au-delà de la seule majorité» à l'Assemblée nationale, les trois jours de débats au Sénat vont « permettre d’aboutir à un texte conforme à la volonté que porte le gouvernement », avec notamment la reprise de « certains apports demandés par l’Unsa et la CFDT », soulignait le Premier ministre Edouard Philippe dans un entretien au Journal du Dimanche.

Le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), estime, lui, que la chambre haute dans sa majorité votera la loi « sur les grands principes », mais dans une version « améliorée ». Le paysage sénatorial est en effet différent de celui de l’Assemblée : droite et centre sont majoritaires tandis que les sénateurs macronistes ne sont qu’une vingtaine sur 348 fauteuils.