Nantes: Avec Band of Boats, le groupe Bénéteau lance « Leboncoin des bateaux »

ECONOMIE La plateforme communautaire d'achat, de vente et de location de bateaux Band of boats veut se développer à vitesse grand V...

Image d'illustration. — C. Allain / 20 Minutes

Band of Boats est une création du Groupe Bénéteau, fabriquant français de bateaux de plaisance, de voiliers de luxe et de maisons mobiles depuis 1885.

Née il y a deux mois, la plateforme numérique propose la vente, la location ou l'achat de bateaux entre particuliers ainsi qu'une place de marché. Elle possède (déjà) la plus grande offre de navigation à la semaine (avec ou sans skipper).

« Band of Boats » est une première en France dans le panel de services qu'elle offre dans le monde du nautisme.

Elle rêve de devenir « Leboncoin des bateaux ». Basée à Saint-Herblain, la start-up Band of Boats offre la possibilité aux particuliers comme aux professionnels de pouvoir acheter, vendre ou louer un bateau. Les amoureux de la mer désirant une excursion de plusieurs jours peuvent, par exemple, louer des catamarans ou voiliers partout dans le monde. L'entreprise, née fin mars, « propose 15.000 bateaux à la location et un peu plus de 5.000 à la vente », affirme Olivier Maynard le directeur de la plateforme numérique qui possède déjà l’une des plus grandes offres de navigation à la semaine (avec ou sans skipper).

Une plateforme communautaire

A la différence du célèbre site de petites annonces gratuites, sur « Band of Boats » tout le monde a la possibilité, grâce à une plateforme communautaire, d’avoir accès à des services personnalisés selon son budget et ses envies. Le particulier peut ainsi partager ses avis et ses expériences, être guidé dans l’achat de son bateau selon ses critères. Il peut également obtenir l’estimation de la valeur marchande du bateau qu’il souhaite vendre, une simulation de financement et un paiement sécurisé. C’est une première en France dans le monde du nautisme.

Propriété de Bénéteau, géant constructeur nautique

Band of Boats est aussi, et surtout, la propriété du géant nautique vendéen : Bénéteau, fabriquant français de voiliers et de maisons mobiles depuis 1885. En créant cette plateforme, le leader de la plaisance à voile et du nautisme souhaitait s’ouvrir aux services en ligne pour y concurrencer HeyCaptain, SamBoat encore Click & Boat. Des sites déjà bien en place dans le milieu de la location de bateaux. « Avec Band of Boats c’est différent car nous réunissons tous les services (achat, vente, location) au même endroit », affirme Olivier Maynard.

Band of Boats n’en est, pour le moment, qu’à ses prémices. Avec une équipe de sept salariés, Band of Boats veut vite s’étoffer avec « 12 membres d’ici 2019 ». Son objectif est aussi d’attirer de nouveaux actionnaires grâce à son capital ouvert.

Un regard déjà tourné vers le marché européen

Une volonté qui s’explique par une « ambition très forte ». « Nous souhaitons devenir, à court terme, une grande place de marché européenne dans le monde du nautisme. Nous souhaitons également la mise en place de la location de bateau à la journée. Le but est aussi d’offrir la possibilité aux particuliers de payer un loyer mensuel afin qu’ils puissent accéder à un parc où ils pourront naviguer sur différents bateaux autant qu’ils le souhaitent. Enfin, nous allons démarcher de nombreux professionnels de la vente de bateaux car ce ne sont pas des concurrents mais bien des collaborateurs. Notre but est de leur donner une visibilité internationale sur notre site », rappelle et espère Olivier Maynard.