Impôts 2018: Qui doit déclarer ses revenus en ligne d'ici ce mardi soir?

Illustration : impôts sur le revenu — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Pour faire sa déclaration de revenus sur papier, c’est déjà trop tard depuis le 17 mai. En revanche, pour les contribuables qui habitent dans les départements de 1 à 19 ou qui sont résidants à l’étranger, vous pouvez faire la démarche en ligne sur le site des impôts d’ici ce mardi minuit. Après vous devrez payer une pénalité de retard.

📅 #Impôts

La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit, y compris pour les résidents français à l'étranger ⤵️ pic.twitter.com/MxdJnaTv8W — Ministères de Bercy (@_Bercy_) May 16, 2018

Le délai pour faire sa déclaration est étendu d’une semaine pour celles et ceux qui habitent dans les départements numérotés 20 à 49. Vous avez 7 jours de rab si vous résidez dans les départements 50 à 976.

En cas d’erreur dans votre déclaration, pas de panique, à partir de début août et ce jusqu’à la mi-décembre, vous pouvez la modifier en ligne dans votre « espace particulier » sur le site des impôts.

Sachez enfin que vous devriez recevoir votre avis d’imposition du 24 juillet au 7 août si vous êtes non imposable ou bénéficiaire d’une restitution et entre le 31 juillet et le 21 août 2018 si vous êtes imposable.

