Appel à témoignages: Racontez-nous votre quotidien avec la grève SNCF

Des usagers du RER C patientent sur un quai, le 14 mai 2018. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

La mobilisation des cheminots vendredi et samedi sera-t-elle aussi élevée qu’en début de semaine ? Les usagers des TGV, Intercités, et autres RER se préparent en tout cas aux 19e et 20e jours de grève depuis le début du mouvement. Alors que le texte de la réforme ferroviaire doit être voté au Sénat fin mai, les syndicats de la SNCF n’ont pas l’intention de ralentir la cadence.

Dans ce contexte, 20 Minutes vous donne la parole. Comment vous êtes-vous adaptés à la grève ? La grève vous gêne-t-elle ? Le manque de trains a-t-il un impact sur votre vie quotidienne ? Pensez-vous que le mouvement est légitime et mérite d’être poursuivi, ou au contraire qu’il doit s’arrêter le plus vite possible ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou en envoyant un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article.