Emmanuel Macron pourra-t-il tenir sa promesse de ne pas augmenter les impôts?

Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts.

La dette de la SNCF et la suppression de la taxe d’habitation compliquent l’équation budgétaire.

Augmenter les impôts serait trop risqué politiquement et économiquement, estime un économiste.

Pour Emmanuel Macron, le panier de la dépense publique commence à être chargé. Il avait promis d’économiser 60 milliards d’euros sur le quinquennat : l’addition pourrait être beaucoup plus élevée au final. En effet, à cette somme prévue dans le programme présidentiel, il faut ajouter deux « imprévus.

Le premier, c’est la suppression totale de la taxe d’habitation. Le programme d’Emmanuel Macron prévoyait d’en exonérer seulement 80 % des Français. L’extension de la mesure aux 20 % restants, annoncée fin 2017, va représenter un « manque à gagner » supplémentaire de 8 à 9 milliards d’euros. Le second imprévu, c’est la dette de la SNCF (46,6 milliards d’euros), que l’État doit reprendre en partie à partir de 2020, et qui viendra gonfler le déficit public.

Difficile de baisser la dépense publique

Moins de recettes d’un côté, plus de dépenses de l’autre : l’équation budgétaire se complique pour le chef de l’État, qui a promis un budget quasi à l’équilibre en 2022 (seulement 0,2 % de déficit). Le tout sans toucher aux impôts. « Il n’y aura pas de création d’un nouvel impôt local, ni d’un impôt national » expliquait Emmanuel Macron lors de son interview mi-avril par BFM TV et Mediapart. « Il n’y aura aucune augmentation d’impôt » confirmait le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin quelques jours plus tard.

L’État va donc jouer sur l’autre levier, à savoir couper dans les dépenses publiques. « Cette réforme, c’est un des enjeux les plus difficiles », reconnaît Philippe Martin, professeur d’économie à Sciences Po et président du conseil d’analyse économique (CAE).

Le spécialiste, qui a participé à l’élaboration du programme économique d’Emmanuel Macron, est très lucide sur l’ampleur de la tâche : « On ne va pas se cacher, baisser la dépense publique c’est un problème, à la fois pour de bonnes raisons, car de nombreuses dépenses publiques sont utiles, mais aussi pour de mauvaises raisons, à cause d’un certain conservatisme ».

« Faire mieux avec moins »

Pour distinguer la « bonne » dépense publique de la « mauvaise », le gouvernement a donc mis sur pied le « comité action publique 2022 » (CAP 22). Composé d’une trentaine de personnalités, il devrait remettre ses conclusions d’ici début juin. « Ce rapport servira de base de réflexion à la transformation de l’action publique avec plusieurs objectifs : rendre un meilleur service public, et dégager des économies » confirme un proche de Gérald Darmanin.

« La baisse de la dépense publique aura de toute façon un impact sur les ménages, estime Pierre Madec, économiste à l’OFCE. Par exemple, si vous diminuez les budgets dans l’éducation ou la santé, cela à des conséquences sur la qualité de vie. » Un raisonnement qui n’est partagé par le cabinet de Gérald Darmanin, où l’on rappelle que l’objectif est de « faire mieux avec moins » grâce à un changement « ambitieux » des pratiques.

Vers un « ras-le-bol » social ?

En attendant d’avoir plus de précisions, le flou demeure sur les choix de l’exécutif. « Il y a encore beaucoup de points obscurs, la maîtrise de la dépense publique est insuffisamment documentée, juge Emmanuel Jessua, directeur des études du think-tank Coe-Rexecode. D’autant plus que l’essentiel de l’effort est renvoyé à la seconde partie du quinquennat. Or, à partir de 2020, nous estimons que la croissance sera plus faible qu’aujourd’hui (1 % contre 2 % en 2017) ». Moins de croissance signifie moins de recettes fiscales, et donc encore plus de coupes budgétaires à réaliser si le gouvernement veut respecter son objectif.

Dans ce contexte, la promesse de ne pas augmenter les impôts sera-t-elle réaliste ? « Le non-respect de cet engagement aurait un coût politique et économique trop énorme, estime Philippe Martin. Emmanuel Macron a retenu les leçons des quinquennats de François Hollande et de Nicolas Sarkozy ». Mais si le chef de l’État parvient à éviter le « ras-le-bol fiscal », la réduction des dépenses publiques pourrait déclencher un ras-le-bol « social ».