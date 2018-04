Les Espagnols sont désormais plus riches que les Italiens, selon les chiffres du FMI

CLASSEMENT La richesse par habitant en Espagne s’établit à un peu plus de 37.000 dollars (30.000 euros) par habitant…

C’est une véritable « remontada ». Les Espagnols sont désormais plus riches que les Italiens, selon les derniers chiffres du Fonds monétaire international (FMI), qui souligne l’impact du ralentissement économique et de l’impasse politique sur la quatrième économie européenne, rapporte Les Echos.

La richesse par habitant en Espagne s’établit en 2017 à un peu plus de 37.000 dollars (30.000 euros) par habitant, alors qu’en Italie, on est juste en dessous des 37.000 dollars par habitant. Il y a dix ans, les Italiens étaient 10 % plus riches que les Espagnols.

L’Espagne a su réformer et flexibiliser son marché du travail

A titre de comparaison, le PIB par habitant en France est de 39.500 dollars (32.000 euros) et celui de l’Allemagne supérieur à 40.000 dollars.

Cette « remontada » espagnole s’explique par le fait que le pays a su réformer, flexibiliser son marché du travail, et attirer davantage d’entreprises, note le FMI. Pour l’Italie, c’est la situation inverse. Depuis la crise de 2008, l’Italie a perdu 20 % de son industrie, ce à quoi il faut ajouter une dette abyssale de 130 % du PIB.