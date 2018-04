Usine Ford de Blanquefort: L'intersyndicale veut «remobiliser» grâce à une journée festive avec Bernard Lavilliers

Le syndicaliste Philippe Poutou était présent dans le cortège des Ford qui a défilé dans les rues de Bordeaux, le 9 mars 2018. — M.Bosredon/20Minutes

Les syndicats reconnaissent que « la résistance diminue ».

Ils cherchent à relancer la mobilisation pour peser sur les négociations engagées entre l’État et Ford Europe.

L’intersyndicale (CGT-FO-CFTC) de l’usine Ford à Blanquefort organise samedi concerts et débats sur le site girondin, menacé de fermeture en 2019, afin de relancer la mobilisation des salariés, qui s’essouffle.

« Nous sommes clairement menacés même si on a baissé en niveau de mobilisation depuis quatre semaines, après les grandes grèves organisées dès l’annonce de la fin de la production en 2019 » fin février, a expliqué Philippe Poutou, délégué CGT du site girondin.

« Des niveaux de production proches de zéro pendant quatre semaines »

« Avec les grèves, on a eu des niveaux de production proches de zéro pendant quatre semaines, mais la résistance diminue un peu parce que beaucoup de collègues pensent qu’on n’arrivera pas à changer la donne », a ajouté le syndicaliste, en marge de la manifestation du 19 avril à Bordeaux.

Sur fond de grèves ou blocages dans les universités, à la SNCF, à La Poste, et dans plusieurs secteurs de la Fonction publique, les syndicats de Ford-Blanquefort cherchent à relancer la mobilisation pour peser sur les négociations engagées entre l’État et Ford Europe sur l’avenir du site où 900 emplois sont menacés.

Une journée revendicative et festive sur le site de Ford

Au programme de la journée revendicative et « festive » de samedi, des débats avec les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, connus pour leurs travaux sur les élites, un concert bénévole de Bernard Lavilliers et du groupe HK, et une exposition de dessins de presse signés Plantu, (Marc) Large et (Rodolphe) Urbs.

Le 27 février, Ford a annoncé qu’il n’y aurait plus de production dans son usine Ford Aquitaine Industries (FAI) au-delà de 2019 et que le groupe cherchait un repreneur pour ce site de fabrication de boîtes de vitesses implanté dans l’agglomération bordelaise depuis 1972.