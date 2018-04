Appel à témoignages: Salariés d’Air France, vos efforts sont-ils assez récompensés?

Des avions de la compagnie Air France à Roissy (Illustration). — Christophe Ena/AP/SIPA

C’est un conflit qui dure depuis février. Les salariés d’Air France réclament depuis des mois une hausse significative de leurs salaires, d’au moins 5 % cette année, au vu des bons résultats de l’entreprise en 2017. Pour la direction, cette demande est « irréaliste » et viendrait « annuler » les efforts engagés depuis 2011.

Onze syndicats représentant les pilotes, les hôtesses et stewards, mais aussi les agents au sol, ont donc entamé un bras de fer. Jeudi, ils ont rejeté « l’ultimatum » de la direction, qui proposait une hausse de 2 % pour 2018. Deux nouvelles journées de grève sont prévues lundi et mardi prochain, et la mobilisation devrait se poursuivre également en mai.

