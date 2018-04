Paca: Les portiques fixes de sécurité dans les gares vont être supprimés

Les agents de sécurité devant les portiques en gare d'Arles. — Adrien Max

Selon une information de La Provence, les portiques fixes de sécurité installés de manière expérimentale dans les gares de la région Paca vont être prochainement retirés. Ces dispositifs étaient vivement critiqués, notamment par des associations d’usagers pour leur inefficacité.

VIDEO. PACA: Cinq questions que posent les portiques de sécurité sur les quais de gare https://t.co/Twl12Ug8uw pic.twitter.com/swt1XpnCez — 20 Minutes (@20Minutes) May 19, 2017

Le vice-président de la région Paca en charge des transports Philippe Tabarot a indiqué au quotidien régional sa volonté de privilégier désormais l’installation de portiques mobiles, permettant des contrôles aléatoires à des dates non fixes, et à tout moment de la journée et de la nuit.