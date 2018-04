Total rachète le fournisseur d'énergie Direct Energie

Une raffinerie Total. — M.Libert / 20 Minutes

Le pétrolier français va reprendre le premier fournisseur d’énergie alternatif dans l’Hexagone. Total a annoncé ce mercredi qu’il allait racheter Direct Energie, principal fournisseur alternatif d’énergie en France, ce qui va lui permettre de devenir un poids lourd de l’électricité dans le pays. Le géant pétrolier et gazier paiera près de 1,9 milliard d’euros au total pour l’entreprise, qui fournit de l’électricité et du gaz.

Libéralisé en 2007 pour les particuliers, le marché français reste encore dominé par les anciens monopoles EDF et Engie (ex-GDF Suez). Pionnier sur ce créneau, Direct Energie s’est toutefois fait un nom, occupant la troisième place en France.

Il n’y aura plus « qu’une seule marque »

Ce rachat « correspondait très bien à la stratégie que l’on voulait mettre en œuvre, puisque Direct Energie c’est à la fois une activité commerciale forte… et aussi une stratégie intégrée puisqu’ils ont depuis 2/3 ans une stratégie de développement de l’électricité sur une base gaz et renouvelables », a expliqué Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Le dirigeant a aussi insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une « opportunité qui, économiquement, est intéressante ».

Concrètement, à l’issue du processus de rapprochement, il n’y aura plus « qu’une seule marque », qui reste encore à définir. Quant à la direction, elle restera en place autour du PDG et cofondateur de Direct Energie, Xavier Caïtucoli. « Le projet de faire plus grand encore m’intéresse évidemment », a réagi ce dernier.

« Un potentiel de croissance considérable »

« Il y a encore la moitié des gens qui ne savent pas que l’on peut changer de fournisseur, donc il y a un potentiel de croissance considérable », a-t-il souligné. « Si vous ajoutez à cela les questions qui sont posées autour des tarifs réglementés, ma conviction est que les parts de marché vont se redistribuer dans les années qui viennent et le troisième acteur français aura son mot à dire », a assuré Xavier Caïtucoli.

Le gouvernement envisage en effet une fin progressive des tarifs réglementés du gaz, avec leur extinction à l’horizon 2023 pour les particuliers. Les tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité appliqués par EDF à plus de 27 millions de consommateurs en France ont aussi été attaqués en justice par des fournisseurs alternatifs.