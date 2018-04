Grève à Air France: 70% des vols assurés ce mercredi, la direction tente un coup pour sortir de la crise

Des avions Air France sur le tarmac de l'aéroport d'Orly (image d'illustration). — VINCENT LOISON/SIPA

Va-t-on vers une sortie de crise chez Air France ? Alors que les salariés entament leur septième jour de grève, la direction de la compagnie aérienne a proposé hier l’ouverture rapide d’une négociation sur les salaires couvrant la période 2019-2021. Une solution accueillie fraîchement par les syndicats.

Les avions d’Air France risquent encore de rester collés au tarmac ce mercredi. Les salariés entament leur septième jour de grève. Environ 30 % des vols seront assurés, a estimé la direction : 60 % des vols long-courriers, 65 % des vols moyen-courriers de et vers Paris-Charles de Gaulle et 75 % des vols court-courriers, Paris-Orly et Province.

[Mouvement social #AirFrance] Pour la journée du mercredi 11 avril, Air France prévoit d’assurer près de 70 % de ses vols : https://t.co/Z7hp9fP0BJ



Pour vérifier le statut de son vol et connaître les mesures commerciales : https://t.co/S1rktUpZrn pic.twitter.com/5z2GPLSIk8 — Air France Newsroom (@AFnewsroom) April 10, 2018

Les manifestants réclament 6 % d’augmentation générale, au titre des efforts passés et des bons résultats de l’entreprise. Hier, la direction a fait un premier pas vers une sortie de crise, en annonçant qu’elle invitait les syndicats à négocier dès jeudi un accord triennal. Celui-ci pourrait inclure, en 2018, une revalorisation de 2 % des grilles salariales, contre 1 % en deux temps prévu actuellement.

« Un retour en arrière », pour la direction

Pour la direction, accorder 6 % d’augmentation est impossible au regard des résultats d’Air France, sauf à réaliser « un retour en arrière », a plaidé Franck Terner, le directeur général de la compagnie.

Du côté des syndicats, cette proposition ne convainc pas. « Le courriel de M. Terner est un peu méprisant dans ses termes » et il propose « quelque chose qui n’a ni queue ni tête », a commenté Philippe Evain, patron du SNPL, majoritaire dans les cockpits d’Air France. Selon lui, le dirigeant de la compagnie « propose de lever le conflit » sans rien obtenir de concret en échange. « Ce n’est vraiment pas sérieux et pas à la hauteur de la problématique », qui est de « rembourser » l’argent que le personnel a « prêté » à la compagnie ces dernières années, a-t-il insisté.

De nouveaux préavis de grève ont également été déposés par les syndicats de la compagnie les 17 et 18 avril, puis les 23 et 24 avril. Selon la direction, le conflit a déjà « détruit près de 170 millions d’euros de résultat 2018 ».