Carrefour: «Grève générale» dans une majorité de magasins contre les suppressions de postes

Le magasin Carrefour de Nantes (image d'illustration). — LOIC VENANCE / AFP

Après l’annonce en janvier de la suppression de milliers de postes, les syndicats FO, CGT et CFDT du groupe Carrefour appellent les salariés à faire grève ce samedi pour défendre leurs emplois et leur pouvoir d’achat.

La CFDT estime à « 160 à 170 » le nombre d’hypermarchés qui seront mobilisés ce samedi (sur 220), dont « une majorité ont annoncé une grève sur la journée ». La CGT a de son côté pronostiqué une « énorme mobilisation » sur la moitié des hypermarchés. Celui d’Ollioules (Var) était fermé vendredi, a précisé le syndicat, avec « 80 % » de grévistes. Le mouvement pourrait entraîner, selon la SNEC CFE-CGC, « entre 40 et 50 millions d’euros » de perte de chiffre d’affaires.

Les entrepôts déjà bloqués ce vendredi

Avec des entrepôts déjà mobilisés et des cadres « déconnectés », la manifestation de la « colère » des salariés de Carrefour a commencé à prendre forme dès vendredi, à la veille de la « grève générale » prévue ce samedi dans le groupe.

Sur les 24 entrepôts que le géant de la distribution compte en France, 22 ont « bougé » vendredi, selon Michel Enguelz, représentant de FO, premier syndicat du groupe. Neuf étaient « déjà partis » en grève vendredi matin, a indiqué Sylvain Macé (CFDT). Il s’agissait de « barrages filtrants », voire par endroits « quasiment bloquants », a de son côté précisé Philippe Allard (CGT). Parmi les entrepôts touchés, la CGT a cité Ploufragan (Côtes-d’Armor), Rennes, Le Mans, Salon-de-Provence ou Colomiers (Haute-Garonne).

Quand aux cadres, ils ont « bien adhéré » vendredi à l’appel à la « déconnexion totale » de 9h à 11h lancé par leur syndicat, le SNEC CFE-CGC, a souligné son représentant Thierry Faraut. Le SNEC CFE-CGC ne s’associe pas au mouvement de grève mais il était « important » de « faire passer un message » à la direction. Sur Twitter, les cadres et agents de maîtrise de plusieurs hypermarchés à Nice, Angers, Toulon ou Châlons-en-Champagne ont d’ailleurs posté des messages et des photos pour témoigner de leur mouvement, faisant état de « conditions de travail et salariales qui se dégradent ».