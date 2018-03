Une grosse commande grecque à 2,8 milliards pour Airbus

ECONOMIE La plus grande compagnie aérienne grecque passe commande de 30 avions de la famille A320neo. Un contrat à 2,8 milliards d’euros pour Airbus…

Un A320neo aux couleurs de la compagnie grecque Aegan Airlines. — Airbus SAS

L’A320neo va se faire voir chez les Grecs et c’est une excellente nouvelle pour Airbus. L’avionneur vient d’annoncer que la plus grande compagnie aérienne privée de la péninsule, Aegean Airlines, a passé commande de 30 avions : 20 A320neo et 10 A321neo.

Au prix catalogue, ce contrat dépasse les 2,8 milliards d’euros. Et le jackpot pourrait encore grimper puisqu’il comprend aussi une option sur 12 autres appareils.

>> A lire aussi : Airbus réalise 2,87 milliards d’euros de bénéfices en 2017, malgré le poids du programme A400M

La compagnie grecque possède déjà 46 Airbus, mais c’est la première fois qu’elle fait l’acquisition d’A320neo, la version remotorisée du best-seller de l’avionneur, reconnaissable à ses ailerons de requins au bout des ailes. Elle permet selon Airbus une économie de kérosène de 15 %.