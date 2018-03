Grève à la SNCF: La compagnie rembourse les abonnés TGV Max en avril

La SNCF a répondu à la colère de ses usagers. En plein conflit social sur le statut des cheminots, la compagnie ferroviaire a décidé, ce mardi, de rembourser tous les abonnés de son offre mensuelle TGV Max en avril.

>> A lire aussi : Grève à la SNCF. Le calendrier des perturbations à prévoir à partir de jeudi

En tout, 100.000 utilisateurs âgés de 16 à 27 ans verrront leur paiement d’avril annulé. Depuis quelques jours, les protestations se sont multipliées sur les réseaux sociaux face à l’impossibilité de réserver des trajets de train pour le mois d’avril.

Bonjour @sncf , pourquoi paie-je 79€ par mois pour n'avoir littéralement aucun train disponible entre Paris et Toulouse sur un mois complet, ni même d'explication sur cette soudaine disparition? 79€ pour du vent, ca devrait intéresser 60 millions de consommateurs. #TGVMAX

entrain de me demander si je vais vraiment me taper 6 heures de bus pour rentrer fêter mon anniversaire avec mes proches le week-end prochain en me servant de mon abonnement TGV Max en guise d'oreiller vu qu'il ne sert à rien d'autre @SNCF