VIDEO. A un an du Brexit, où en sont les discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne?

Le compte à rebours avant le Brexit a commencé. A un an de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévue le 29 mars 2019, les négociations sur la future relation sont pourtant loin d’être bouclées entre Londres et Bruxelles.

Vendredi, l’UE à 27 a adopté les «lignes directrices» de ce que sera la future relation entre le Royaume-Uni et les Européens. Voici ce que l’on sait sur le retrait britannique du bloc européen :

Le Royaume-Uni est censé quitter le bloc européen le 29 mars 2019, soit deux ans après avoir officiellement déclenché la procédure de divorce d’avec l’UE, et près de trois ans après le référendum du 23 juin 2016 qui a vu les Britanniques voter à 52 % pour la séparation. Cette date pourrait éventuellement être retardée si le Royaume-Uni et les 27 autres États membres en conviennent.

Londres et Bruxelles sont parvenus à un accord préliminaire en décembre trois questions clés. Dans un premier temps, le montant de la facture, qui va être lourde pour le Royaume-Uni. Londres a accepté de continuer à contribuer au budget de l’UE jusqu’en 2020 et d’honorer tous les engagements pris : la note pourrait s’élever à 45 milliards d’euros.

Pour les trois millions d’Européens vivant au Royaume-Uni et du plus d’un million d'expatriés britanniques dans l'UE, les deux parties ont certifié que leurs droits seraient préservés.

"This gives certainty to people and businesses, it gives them the clarity to plan for their future, and it ensures that they will only have to make one adjustment, one change when we enter into the new relationship with the European Union" — PM @theresa_may at #EUCO pic.twitter.com/2grF4rQlU6