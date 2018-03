A Saint-Nazaire, le plus gros paquebot du monde livré à son armateur

INDUSTRIE Le Symphony of the seas a été construit par les chantiers navals STX pour le croisiériste RCCL...

Le Symphony of the seas en cours de construction à Saint-Nazaire. — F.Tanneau/AFP

Il quittera Saint-Nazaire samedi matin. Le Symphony of the seas, plus gros paquebot jamais construit au monde, a été officiellement livré ce vendredi par les chantiers navals STX à son armateur, l’américain Royal Carribean cruise line (RCCL). Une cérémonie, réunissant des centaines de salariés de STX et de RCCL, se déroule à Saint-Nazaire.

Très légèrement plus grand que son frère jumeau l’Harmony of the seas livré il y a deux ans, ce géant des mers mesure 62 mètres de long et 66 m de large. Il peut accueillir plus de 8.000 personnes à bord, dont environ 2.200 membres d’équipage.

Première croisière la semaine prochaine

Le Symphony of the seas accostera en début de semaine prochaine à Malaga (Espagne) d’où il débutera une croisière inaugurale s’achevant à Barcelone. Il traversera l’Atlantique en fin d’année 2018 pour rejoindre son port d’attache, Fort Lauderdale (Floride, Etats-Unis).

La construction du paquebot géant aura duré près de trois ans à Saint-Nazaire.