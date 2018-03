Grève à Air France: 75% des vols assurés ce vendredi

75% des vols de la compagnie sont assurés ce vendredi. — Mario FOURMY/SIPA

Des avions risquent de rester collés au tarmac. Un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats de personnels Air France pour la journée de ce vendredi 23 mars.

Sur son site internet, la compagnie a annoncé que « des retards et perturbations ne sont pas à exclure ». Selon Air France, 75 % des vols seront assurés : 70 % des vols long-courriers, 70 % des vols moyen-courriers au départ et vers Paris Charles de Gaulle, 80 % des vols court-courriers, Paris-Orly et la province.

[#AirFrance call for strike action] On Friday 23 March, 75% of flights maintained: https://t.co/5yyknJe2Yl



🔵 To check your flight status & the commercial measures 👉 https://t.co/JiivMDjcXV pic.twitter.com/7AQnWFJHTS — Air France Newsroom (@AFnewsroom) March 22, 2018

Au total, le programme de vols est le même que le 22 février, date de la première journée de grève, même si les perturbations avaient en revanche été plus importantes sur les long-courriers, et moins ailleurs.

Un troisième mouvement de grève le 30 mars

Les vols assurés par d’autres avions comme HOP!, KLM ou Delta ne sont pas concernés par le mouvement social, a indiqué Air France. Au total, le programme de vols est le même que le 22 février, date de la première journée de grève, même si les perturbations avaient en revanche été plus importantes sur les long-courriers, et moins ailleurs. Une troisième grève est prévue pour le 30 mars prochain.