VIDEO. Recours aux titres-restaurant le dimanche: «Beaucoup de salariés ignorent les limites d’utilisation de ces tickets»

Le Code du travail prévoit que «les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés».

Toutefois, les salariés travaillant le dimanche peuvent s’en servir ce jour-là, seulement en cas de mention apparente sur les tickets.

Dans les faits, de nombreux restaurateurs acceptent le paiement avec ces tickets le week-end mais les employeurs peuvent être sanctionnés en cas de contrôle.

C’est un fait divers qui a interpellé de nombreux salariés. Un chef d'entreprise a été rappelé à l'ordre parce qu’un de ses salariés avait payé son repas en titre restaurant un dimanche alors qu’il ne travaillait pas ce jour-là. L’occasion pour Richard Wetzel, avocat en droit du travail, de rappeler aux lecteurs de 20 Minutes la législation en vigueur sur le sujet.

Existe-t-il des restrictions quant à l’utilisation des titres-restaurant certains jours ?

Oui, selon l’article R 3262-8 du Code du travail, les titres-restaurant ne sont utilisables que les jours travaillés de la semaine : leur utilisation les dimanches et jours fériés est donc interdite. Toutefois, les salariés qui travaillent le dimanche peuvent utiliser leurs titres-restaurant ce jour-là, à une condition : il faut que leur employeur ait fait inscrire sur les titres papier une mention spéciale élargissant au dimanche la validité des tickets. Et si le salarié a une carte titre-restaurant à puce, celle-ci doit être paramétrée pour accepter les paiements le dimanche.

Mais comment se fait-il que des salariés utilisent quand même leurs tickets les dimanches et les jours fériés, s’ils n’en ont pas le droit ?

Beaucoup de salariés ignorent les limites d’utilisation des titres-restaurant. Ils ne savent pas par exemple que l’on ne peut pas donner un ticket restaurant à un proche ou que l’on est censé remettre ceux qui nous restent à l’employeur, si l’on quitte l’entreprise. Les restaurants, boulangeries et supermarchés ne sont pas non plus toujours très regardants sur ce point. Par ailleurs, beaucoup d’employeurs qui ont des salariés travaillant le dimanche ne demandent pas l’inscription d’une mention spécifique sur les titres papier à la société émettrice. Sans doute parce que cela représente une démarche administrative en plus, alors que la gestion des titres restaurant est déjà très lourde pour l’employeur.

Les titres restaurant ne sont pas non plus utilisables partout…

Oui, leur utilisation est limitée géographiquement. Les salariés ne peuvent s’en servir que dans le département du lieu de leur travail et les départements limitrophes ( art R 3262-9 du Code du travail). Cependant, les salariés qui sont itinérants peuvent les utiliser au gré de leurs déplacements, à condition qu’une mention spéciale validant une utilisation en dehors des limites départementales soit indiquée sur les tickets. La mention « toute la France », peut par exemple, y être inscrite.

Que risque un employeur s’il contrevient aux règles dans ce domaine ?

Il encourt un redressement. Celui-ci portera sur la fraction des cotisations indûment exonérées. Mais attention, si les abus sont répétés, la sanction peut être élargie à la totalité des exonérations de charges sur le financement des titres-restaurant. Cela dit, dans la pratique, ces sanctions sont très rares car les inspecteurs du travail et l’Urssaf ont d’autres chats à fouetter.