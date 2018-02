16h45: Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris, dénonce un «démantèlement du service public»

La sénatrice s'oppose au recours aux ordonnances et a dénoncé ce lundi sur Public Sénat une «provocation inacceptable». « Ce serait un déni de démocratie. Le président du Sénat a raison. Ce ne serait pas acceptable ». Elle dit encore rejetter l’ensemble de la réforme qui vise « au démantèlement du service public. (…) A force d’avoir réduit l’investissement public, au bout du compte, on tue la SNCF au lieu de s’attaquer aux causes réelles », a-t-elle souligné.