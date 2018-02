Réforme de la SNCF: L'opinion publique, «enjeu énorme» des concertations

La CGT a appelé à la grève pour le 22 mars en réaction au rapport (archives). — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Un rapport rédigé par l’ancien PDG d’Air France, Jean-Cyril Spinetta, a été remis au Premier ministre.

Il préconise de profondes réformes pour la SNCF, en particulier une transformation en société anonyme (SA) et l’abandon du « statut des cheminots » pour les nouveaux embauchés.

En réaction, la CGT a appelé à la grève le 22 mars.

Le procédé est désormais rodé. Pour désamorcer ou anticiper tout mouvement de contestation sociale, le gouvernement «consulte» puis «concerte». La réforme du rail n’échappera pas à la « méthode Macron ». Après la remise au Premier ministre Edouard Philippe, d' un rapport sur «l'avenir du transport ferroviaire», le gouvernement doit recevoir dès ce lundi syndicats, direction de la SNCF, ainsi que représentants des régions et des usagers.

Déjà évoquée par le président Emmanuel Macron en juillet, la grande réforme de la SNCF s’appuie désormais sur les 127 pages du document rédigé par l’ancien PDG d’Air France, Jean-Cyril Spinetta. Ouverture à la concurrence, transformation de l’établissement public en société anonyme (SA) pour endiguer la dette, fermeture de petites lignes non rentables ou disparition progressive du statut des cheminots, ce «rapport Spinetta» a été violemment reçu par les représentants syndicaux des salariés de la SNCF. 20 Minutes fait le point sur les enjeux des « concertations ».

J’ai reçu ce matin le rapport Spinetta : la refondation de notre modèle de transport ferroviaire est urgente. Je consulterai dès la semaine prochaine les acteurs concernés.



Notre objectif : améliorer la qualité de ce service public auquel les Français sont attachés. pic.twitter.com/O6zohEZd5Z — Edouard Philippe (@EPhilippePM) February 15, 2018

Un enjeu politique et syndical

D’un côté, le gouvernement, et le Premier ministre en tête, vantent les mesures « sévères mais justes », « lucides » et « nécessaires » du rapport Spinetta. De l’autre, les syndicats dénoncent « la casse du service public » et une « privatisation rampante » de la SNCF. La CGT, par la voix de son leader Philippe Martinez, a annoncé vendredi une « manifestation nationale » des cheminots le 22 mars. « C’est un rapport de force classique renforcé par les élections professionnelles à la SNCF prévues en novembre prochain », analyse le journaliste Marc Fressoz, spécialiste des transports et auteur de FGV, faillite à grande vitesse : 30 ans de TGV (Ed. Le Cherche Midi).

Philippe Martinez critique le rapport #Spinetta et sa préconisation de supprimer les petites lignes #SNCF : "Il faut [au contraire] adapter le service public au besoin des populations" #le79Inter @ndemorand pic.twitter.com/M0bX4vHpt0 — France Inter (@franceinter) February 16, 2018

Un scrutin interne à l'entreprise qui pourrait selon lui grandement influencer les positions des représentants des salariés de la SNCF : « Même les syndicats réformistes -Unsa et CFDT- pourraient adopter des postures de principe. Le premier qui se prononcerait, par exemple, pour l’ouverture à la concurrence ou la fin du statut des cheminots prendrait ainsi le risque de perdre les élections internes en novembre », poursuit Marc Fressoz.

En face, il s’agira aussi de communiquer sur la capacité du gouvernement et du chef de l'Etat à «réformer» le pays. « C’est l’image du “nouveau Monde” dont on aurait besoin qui serait portée par Emmanuel Macron. Mais en réalité, ce rapport Spinetta vanté comme réformiste ne l’est pas du tout. Il n’y a pas un mot sur l’ambition et l’enjeu écologique lié au transport ferroviaire dans ce document ! », tacle Frédéric Boccara, spécialiste des transports, membre des « économistes atterrés », du PCF et du Conseil économique social et environnemental (CESE). « En réalité, il va surtout être question pour le gouvernement de trouver le levier pour faire passer des changements qui sont dans les tuyaux depuis vingt ans. Ce que préconise Spinetta, c’est ce que proposait Juppé en 1995 », abonde Marc Fressoz.

La bataille de l’opinion publique

Autre enjeu majeur pour le gouvernement comme pour les syndicats : rallier l’opinion publique à sa cause. « L’année 2017 a été terrible pour nous, notre image s’est dégradée, tous les feux sont au vert pour que le public soit derrière le gouvernement », déplorait un représentant de SUD Rail dans Le Journal du Dimanche. Une image sur laquelle le chef de l’Etat compte bien s’appuyer. « C’est un enjeu énorme. Le gouvernement va tout faire pour isoler les revendications des cheminots et dénoncer des intérêts catégoriels en les pointant du doigt et en mettant les difficultés de la SNCF sur le dos des syndicats », alerte Frédéric Boccara.

C’est tellement plus facile de cracher à la gueule des cons dans notre genre qui se lèvent un coup à 3h45 ou qui se couchent à 5h et qui font ça samedi, dimanche et fériés pour un salaire ridicule. @CharlesConsigny c’est odieux de faire un tel amalgame à dessein. — Sylvain, cheminot (@amv_ac) February 16, 2018

« Si le gouvernement a l’opinion publique avec lui, ce sera un puissant levier de transformation. De l’autre côté, les syndicats vont essayer de faire la jonction avec leurs collègues de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d’Etat, également dans le viseur d’Emmanuel Macron. Est-ce que ces concertations seront présentées comme un sujet catégoriel ou bien est-ce que les cheminots vont devenir un symbole qui s’inscrit dans un mouvement global de défense d’une France menacée par les accents libéraux du gouvernement Philippe et Macron ? Ce sera toute la question », conclut Marc Fressoz.