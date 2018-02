Airbus: Emirates Airlines confirme son importante commande d'A380

C’est une très bonne nouvelle pour l’économie européenne. La compagnie aérienne Emirates Airlines a assuré qu'elle allait bien commander vingt gros porteurs A380 à Airbus. Mais ce n’est pas tout : elle a aussi confirmé une option sur 16 appareils supplémentaires.

Today we firmed up our order for 36 @Airbus A380s worth US$16 billion at @WorldGovSummit in Dubai, in the presence of @HHShkMohd, Vice President & Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai; and @ephilippepm, Prime Minister of France. https://t.co/o3VFKPJPp3 pic.twitter.com/w69FhxHa6X