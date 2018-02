Airbus : Des pannes moteur inexpliquées retardent des livraisons de l’A320neo

Un Airbus A320neo décolle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Illustration. — Eric Cabanis AFP

« Plusieurs arrêts moteur en vol ainsi que des interruptions de décollage » ont été signalés sur l’A320neo, le nouveau best-seller d’Airbus, selon l' Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Le problème, confirmé samedi soir par l’avionneur, concerne uniquement les avions équipés du réacteur GTF (Geared Turbo Fan) du motoriste américain Pratt & Whitney.

13 avions cloués au sol

L’origine exacte de la panne est en cours d’investigation et Airbus attend que son motoriste règle l’incident le plus rapidement possible. Mais certaines compagnies ont d’ores et déjà retardé leur prise de livraison. « Nous discutons avec les compagnies aériennes et agissons au cas par cas, certaines ont décidé de retardéer leur livraison, d’autres non », précise un porte-parole de l’industriel à l’AFP.

Une trentaine de réacteurs de type GTF, parfois deux moteurs par avion, seraient touchés. Onze A320neo sont déjà cloués au sol le temps de changer les moteurs. Au total, 113 A320neo équipés par Pratt & Whitney sont actuellement utilisés par 18 compagnies.

En 2017, un premier problème sur les GTF avait entraîné des retards de livraison de la version remotorisée du monocouloir d’Airbus qui connaît un grand succès commercial.