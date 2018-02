Commerce en ligne: Les Français ont dépensé plus de 80 milliards d'euros sur Internet en 2017

Un internaute effectue un achat en ligne (Illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

Le commerce en ligne ne cesse de progresser.

Les Français dépensent en moyenne 65 euros par achat sur Internet.

Près de 70 % des acheteurs consultent les avis clients avant leur transaction.

Les achats en ligne des Français ne cessent de grimper. Selon le bilan 2017 du e-commerce dévoilé ce mardi par la Fevad (fédération du e-commerce et de la vente à distance), près de 37 millions de « cyber-acheteurs » se sont connectés l’année dernière pour dépenser 81,7 milliards d’euros.

Au total, près de 1,2 milliard de transactions en ligne ont été enregistrées : c’est 20 % de plus qu’en 2016. Concernant la période de Noël, même tendance, avec des achats en ligne qui ont atteint 16,5 milliards d’euros en novembre et décembre, contre 14 milliards en 2016.

>> Lire aussi : Black Friday et Cyber Monday, des ventes record en France, surtout sur Internet

De plus en plus de transactions

La Fevad dresse également un portrait-robot de l’acheteur en ligne. En moyenne, il dépense 65,5 euros par achat, un montant en baisse par rapport à 2016 (69 euros). Cette baisse du panier moyen est néanmoins compensée par le fait que les Français réalisent de plus en plus fréquemment leurs achats sur Internet : en moyenne, chaque « e-acheteur » a réalisé 33 transactions en ligne l’année dernière (+5 transactions par rapport à 2016). Au total, un consommateur dépense environ 2.200 euros par an en achats en ligne.

En ce qui concerne les tendances 2018, la Fevad pronostique sans trop de surprises l’augmentation des achats réalisés via un smartphone, puisque 47 % des 25-34 ans y ont déjà recours. Par ailleurs, près de six utilisateurs de smartphone sur 10 l’utilisent pour suivre la progression de leurs achats en ligne.

Votre avis compte

De plus en plus actifs sur Internet, les Français exigent aussi plus de garanties lorsqu’ils effectuent des transactions. « Si la sécurité des transactions reste la priorité n°1 des e-acheteurs (62 %, +1 point), les attentes concernent également (…) la clarté des tarifs affichés (56 %, +5 points), la réactivité du service client en cas de problème (45 %, +8 points) et l’authenticité des commentaires des autres clients (31 %, +7 points) » note la Fevad. Sur ce dernier point, une large majorité (70 %) des consommateurs avouent d’ailleurs regarder les avis des autres avant de faire leurs achats.

>> Achats en ligne: Comment éviter les arnaques et les mauvaises surprises