Carrefour: Voici la liste des 273 magasins menacés de fermeture

GRANDE DISTRIBUTION L’Occitanie, l’Île-de-France, les Hauts-de-France, Paca et Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions les plus touchées…

Un hypermarché Carrefour (Illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

On en sait un peu plus sur le plan de restructuration annoncé par le groupe Carrefour fin janvier. Franceinfo a réussi à se procurer la liste des magasins menacés de fermeture en France. Au total, 273 magasins pourraient mettre la clé sous la porte, et 79 pourraient passer en location-gérance franchise en France. Midi Libre a dressé une carte, ville par ville, des magasins concernés.

Ce document de travail confidentiel, qui peut théoriquement être encore revu et corrigé, dévoile l’ampleur du plan qui a été rendu public il y a quelques jours par Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, et qui prévoit également la suppression de 2.400 postes via un plan de départs volontaires.

Pas d’hypermarché concerné

Aucun hypermarché n’est concerné, ce sont les enseignes Carrefour City, Carrefour Contact et Carrefour Contact Marché qui sont principalement visées.

>> A lire aussi : 2.400 postes supprimés au siège et 2.100 salariés des ex-magasins Dia sur la sellette

Cette longue liste cible surtout des magasins en Occitanie, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en région Paca, et en Auvergne-Rhône-Alpes.