En images : Ils sont entrés dans l’Histoire et au Panthéon

Honneur Avec Mélinée et Missak Manouchian, les deux nouveaux venus, ce sont 83 personnalités qui reposent aujourd’hui au Panthéon

Depuis la Révolution française, le Panthéon n’est plus une simple église, mais un mausolée dont la vocation est désormais de rendre hommage aux personnalités qui ont marqué l’histoire de France. Et s’ils sont des centaines à avoir leur nom inscrit devant l’édifice, seuls 81 illustres personnages ont vu le Panthéon devenir leur dernière demeure. « Philosophes des Lumières, dignitaires d’Empire, écrivains, scientifiques, résistants », tous reposent sous l’œil bienveillant et reconnaissant de la nation.

Réalisation : Mikaël LIBERT