Temps radieux, pluie de couleurs à la Color party, shows exceptionnels et vocations solidaires… Dimanche, Solidays a refermé la porte de sa 25e édition. Et cette année, le festival incontournable parisien, fondé par l’association Solidarité sida a battu un nouveau record de fréquentation.

De vendredi à dimanche, ce sont 259.735 festivaliers qui ont assisté à l’évènement militant, à l’hippodrome de Longchamp de Paris. « Aujourd’hui, on est heureux parce qu’après une édition 2022 qui a été très difficile à préparer, même si ça a été un grand succès populaire. L’un des enjeux que nous avions, c’était de reprendre la maîtrise du projet de reprendre un peu de sérénité dans l’organisation, ce qui a été le cas cette année », s’est réjoui en conférence de presse Luc Barruet, fondateur de l’association Solidarité Sida et Solidays.





« Tous les ans, on essaye d’aller plus loin pour battre le record parce que c’est un petit plaisir qu’on se fait et puis surtout, dans une période où les charges augmentent, le fait de générer un peu plus d’argent, c’est encore plus important. A la fois pour faire face à cette réalité et surtout pour maintenir les financements de tous les programmes qu’on accompagne en France et à l’international, parce que c’est le principal objectif de ce festival », ajoute-t-il.

Une surprise annulée par le vent

« C’est une réussite complète », soutient Antoine de Caunes, le président d’honneur de Solidarité sida. Il salue « l’humeur souriante et bienveillante » de Solidays cette année et le village associatif. De plus, cette année, les organisateurs de la manifestation solidaire s’étaient fixé l’objectif de générer 25.000 vocations solidaires. C’est chose faite, a annoncé Luc Barruet sur scène lors de la cérémonie de clôture, marquée par le dernier concert du groupe Shaka Ponk au festival.

Par ailleurs, pour fêter ses 25 ans, Solidays avait prévu une surprise à tous ses festivaliers et bénévoles : un show de drones. Malheureusement, le cadeau n’a pas pu être délivré dimanche soir en raison de courants de vent. Peu importe, rien ne pourra gâcher la belle énergie des équipes et des spectateurs.