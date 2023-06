Une foule fan pour Sofiane Pamart puis surprise. Le pianiste a joué ses titres phares aux Solidays, vendredi à l’hippodrome ParisLongchamp. Et a accueilli sur scène YG Pablo. Le rappeur l’a rejoint pour chanter AVM et d’autres sons inédits de leur album en commun Diamond Tears.

Un projet de seize titres donc, mélangeant la douceur et les mélodies de Sofiane Pamart à la plume et la voix mélancolique de YG Pablo. Pour les deux artistes, ce projet est « élégant et hip-hop », mais raconte surtout leur vie : « Diamond Tears, c’est les rêves qu’on a en commun. Le fait d’avoir accès à des choses que l’on n’avait pas avant. Mais c’est aussi se rendre compte que ces vies dont on rêvait demandent des sacrifices et des larmes », précise le pianiste.

Un album en moins d’une semaine

Dans cet album, les deux artistes semblent se connaître par cœur et se complètent parfaitement, pourtant leur collaboration est toute récente. Ils se sont rapprochés via les réseaux sociaux pour travailler ensemble. « Rien n’était prévu, on devait se voir pour faire un morceau », précise YG Pablo.

Une rencontre décisive pour les deux artistes. L’association est une réussite et ni l’un ni l’autre ne souhaitent stopper la magie du moment. « On a fait le premier morceau en vingt minutes. Puis on en a fait quatre autres. Au final, il est revenu chaque matin pendant six jours et on a fait vingt morceaux », raconte Sofiane Pamart.

« Josman ne prévoit pas ce qu’il arrive au studio »

Seize titres sont conservés pour Diamond Tears. Un projet doux et mélodieux qui laisse comprendre que personne ne pourrait mieux compléter le duo d’artistes. Personne sauf Josman, unique artiste invité de l’album. « Je savais que cela marcherait bien humainement entre les deux. Josman non plus ne prévoit pas ce qu’il arrive au studio », raconte Sofiane Pamart.

Ensemble, ils produisent 22h22, déjà l’un des hits de l’album. Et là encore, c’est une histoire de coïncidence. « On a fait un premier titre excellent, mais on a voulu en refaire un sur le moment. Il était 22h22 et ça a été le déclencheur. Au final, on n’a gardé que celui-là », explique le pianiste.

Si le projet est disponible depuis vendredi, les deux artistes n’ont jamais été inquiets quant à l’accueil du public. Les premières collaborations sur les titres Monde à dos ou Magie avaient beaucoup plu. Pour l’album, « je savais que ce que l’on avait fait était bien », assure YG Pablo. « On était confiant de la qualité de l’album et on n’a hésité sur aucun morceau », continue Sofiane Pamart. Vendredi, aux Solidays, le public semblait conquis par la performance et « la magie » du duo.