Une ambiance de musique, de fête et de sensibilisation. Le festival associatif et militant Solidays a fait son retour vendredi à l’Hippodrome de Longchamp à Paris. L’évènement va fêter jusqu’à dimanche sa 25e édition, avec toujours sa volonté de mêler divertissement et défense de causes comme la lutte contre le Sida [sa cause originelle], le réchauffement climatique, la pauvreté et toutes les autres formes d’inégalités.

« Vingt-cinq ans plus tard, on est encore complet », se réjouit Luc Barruet, fondateur de l’association Solidarité Sida et Solidays. « Les gens ont le sourire aux lèvres et on sent qu’on peut encore les amener plus loin et c’est l’une de nos missions », soutient-il.

25.000 nouvelles vocations

D’ailleurs, cette année, « on s’est modestement fixé l’ambition pour nos 25 ans d’essayer de créer 25.000 nouvelles vocations solidaires », a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse au premier jour du festival.

Luc Barruet espère que « grâce à Solidays 2023, en septembre, il y aura des jeunes qui auront accompagné des personnes âgées isolées à domicile, des jeunes qui iront faire des laveries solidaires pour SDF, qu’il y a des jeunes qui iront nettoyer les plages le week-end ».

Depuis 1999, Solidays a accueilli 4 millions de festivaliers, récolté plus de 100 millions d’euros pour Solidarité Sida, formé plus de 10.000 bénévoles, financé 2.550 programmes d’aide aux malades et mis en avant 1.050 associations pour sensibiliser et s’engager pour des causes.

Une surprise dimanche

De plus, ce sont 1.300 concerts contre le Sida qui ont été organisés. Pour l’édition 2023, on retrouve en tête d’affiche du festival incontournable parisien les artistes SCH, Tiakola, Juliette Armanet, Angèle, Bigflo & Oli ou encore la superstar colombienne du reggaeton J. Balvin. Des chanteurs et chanteuses de tous genres musicaux confondus.

Si la patrouille de France ne va pas survoler le festival ce samedi, « on a quand même réservé une surprise au public dimanche soir après Shaka Ponk », souffle Luc Barruet. En 2022, plus de 247.000 festivaliers s’étaient rendus à Solidays. « Selon toute vraisemblance si ça continue comme ça, on va battre le record de l’année dernière. On officialisera dimanche », estime l’organisateur.

Côté finances, la recette de 2023 devrait « être satisfaisante », mais « le problème c’est que les charges augmentent beaucoup, donc là où on aurait dû dégager plus d’argent que l’année dernière, on va en dégager un petit peu moins. Et 2024 est de nature à nous inquiéter un peu plus sur ce sujet-là », explique-t-il.