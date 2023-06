Fatal Bazooka, les L5, Billy Crawford, Nâdiya sur le même plateau… Après le succès de leur première, le 8 juillet 2022 à Nice, les organisateurs de La Kermesse, spécialistes du voyage musical dans le temps, ambiance Hit machine, vont remettre le couvert en mode festival cet été. Avec davantage de soirées, encore plus de stars du début du millénaire et même un deuxième et un troisième point de chute. Aux trois dates programmées au Théâtre de Verdure, sur la promenade des Anglais (les 5, 6 et 7 juillet), déjà remplies à 75 %, s’ajoutaient déjà celles programmées les 4, 5 et 6 août à la Seyne-sur-Mer « où 90 % des billets ont déjà été vendus », « hallucine » le Toulonnais Pierre Abbate, aux côtés du Niçois Jordan Galtier. Et ce n’est pas tout. Première surprise dévoilée à 20 Minutes : l’événement s’exportera aussi du côté de Toulouse avec trois autres soirées, les 17,18 et 19 août, au Poney-Club de l’aéroport de Blagnac. « Pour répondre à la demande », expliquent-ils. Près de 33.000 spectateurs sont attendus, au total.

Les années 2000 font recette. Les millénials en raffolent. Si Larusso chantait Tu m’oublieras, eux n’ont rien oublié et ils en redemandent. Comme un doudou. A tel point que les deux Azuréens, organisateurs de l’événement, vont aller plus loin. Carrément plus loin même. « Une tournée de seize Zénith partout en France est programmée sur les cinq premiers mois de 2024. Et nous avons même commencé à en organiser une deuxième pour 2025 », annoncent-ils également en exclusivité à 20 Minutes.

Dans la lignée de Stars 80 ?

Back to basic 2000 avait déjà tenté l’expérience du revival avec plusieurs séries de concerts dès 2018. L’aventure s’était achevée prématurément, en octobre dernier, suite à des déconvenues. Mais avec une demande toujours très forte du public. La Kermesse On tour prendra donc le relais. Avec le succès phénoménal de Stars 80 (qui écume les salles de l’Hexagone depuis 2013) en ligne de mire ? Pourquoi pas. « Mais on n’avait pas du tout pensé à une tournée en lançant la première soirée l’an dernier. On cherchait juste à proposer un événement différent, bon enfant. Je reconnais qu’on n’avait sans doute pas vraiment capté la puissance de ces artistes. Et des souvenirs qu’ils ont laissé à pas mal de trentenaires », avance Pierre Abbate, 32 ans et donc pile dans la cible.

Malgré ses 25 ans, son acolyte n’a pas échappé non plus à ces playlists intemporelles. « Aujourd’hui, quand tu es en soirée, au milieu des morceaux actuels, si tu passes un titre des L5, tout le monde adore et se met à chanter et à danser, souffle Jordan Galtier, à la tête de Chafadou productions avec son binôme. Il y a une vraie nostalgie de cette époque. Celle d’une certaine bonne humeur que tout le monde veut retrouver. »

« Les gens ont besoin de ce retour aux sources »

Et les stars de l’époque, elles aussi, en redemandent. Celles qui étaient là en 2022 ont resigné pour cette année. Fatal Bazooka, Michaël Youn dans le civil, en tête. Le groupe Tragédie (mais si, vous savez : « Est-ce que tu m’entends ? [hey oh] Est-ce que tu me sens ? [hey oh] ») a aussi dit à nouveau « banco ». Et ils « seront évidemment » de la tournée si on le leur demande, s’enthousiasme Bony Boy, la moitié du duo star du RNB. « C’est fou ce qui se passe avec les années 2000. On n’en avait pas vraiment conscience mais on a tous laissé une empreinte qui a vraiment marqué. On le voit lors de nos passages en club, explique-t-il à 20 Minutes. J’ai vraiment le sentiment que les gens ont besoin de ce retour aux sources. Aujourd’hui, toute la musique se ressemble un peu. Et le streaming a un peu tout chamboulé : un morceau en chasse un autre. »





L'été dernier, lors de la soirée La Kermesse, à Nice - Chafadou productions

La programmation de la tournée n’a pas encore filtré. « On ne la dévoilera que dans le courant du mois de juillet », prévient Pierre Abatte. Certains artistes de l’époque seront peut-être plus difficiles à convaincre que d’autres. Après un changement de vie souvent radical. Par exemple, pour arriver à booker les sœurs espagnoles de Las Ketchup (Aserejé, The Ketchup Song et sa choré aux petits oignons) cet été, « il a fallu plusieurs mois », détaille Jordan Galtier. « Elles ont changé de métiers. Il y en a une qui est devenue puéricultrice, précise-t-il aussi. Ça demande un peu d’organisation. »

Dans tous les cas, les deux associés ont noué assez de contacts pour faire partir leur Kermesse sur toutes les routes de France « pendant plusieurs années » et « tout en variant la programmation », assurent-ils en chœur. Ils espèrent aussi pouvoir y inclure des artistes aux morceaux plus actuels « qui sont dans cet esprit-là, comme Sébastien Patoche [Cartman] et Fucking Fred [Jonathan Cohen] ». L’appel est lancé.