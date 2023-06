« Par-dessus tout, je veux transmettre des émotions : la joie, l’amour, l’espérance. Je suis une âme qui aimerait toucher d’autres âmes », nous prévenait-elle quelques jours après sa victoire à Star Academy, fin novembre. Anisha Jo entend le prouver avec la chanson Tu rayonnes, sortie ce vendredi. « Ce qu’on nomme l’amour, ce qu’on nomme la joie, ça rayonne autour de toi », chante-t-elle, sur un rythme pop et folk, dans le refrain enjoué de ce premier extrait de son futur album annoncé pour octobre… L’autrice, compositrice et interprète de 22 ans a accepté d’en dire un peu plus à 20 Minutes.

Avec quelques mois de recul, quel regard portez-vous sur votre parcours dans « Star Academy » ?

Star Academy, c’est une découverte de soi. Je l’ai pris comme un challenge qui m’a permis de me surpasser. J’ai appris à être patiente envers moi-même. J’ai découvert que je pouvais faire des choses dont je ne pensais pas être capable. Cette aventure ne m’a pas changée mais m’a fait grandir. J’ai franchi une étape. Avant je créais des chansons dans mon coin, maintenant, je baigne dans le milieu musical et ça me plaît.

Vous n’avez pas pour autant abandonné vos études…

Non, là, je finis mon Master 2. Je m’apprête à rendre mon mémoire. J’organise mon programme entre les études et les devoirs. Je passe des examens dans quelques semaines. A la rentrée, je pourrai me consacrer pleinement à la musique.

Après avoir passé six semaines devant les caméras quasiment en permanence, cela a été facile de retrouver votre vie quotidienne ?

A la sortie de Star Academy, les deux premiers jours, je n’ai pas rallumé mon téléphone. J’ai repris petit à petit les réseaux sociaux parce que c’est un changement brusque de passer de l’ombre à la lumière. J’aurais dû m’attendre, avant de faire l’émission, à être exposée, mais je n’ai pas assez anticipé cela. J’ai dû me faire à l’idée que les gens me reconnaissent dans la rue et que ma vie, c’est être en studio, chanter, vivre de ça… Encore aujourd’hui, je m’adapte. On n’est jamais prêt pour ce genre de choses.

Comment cela se passe pour vous, du côté des réseaux sociaux ?

A Star Academy, on a eu une masterclass sur le sujet. On nous a invités à prendre du recul. Je suis étudiante en digital, donc je sais comment ça fonctionne et je sais que, parfois, cela peut partir très vite. J’essaie de ne pas trop aller dessus. Mais quand je me connecte, je vois tout l’amour qu’on me donne, je sais qu’il y a des gens qui me soutiennent. Je prends toujours le côté positif des choses. Et je sais très bien qu’on ne peut pas faire l’unanimité. Dans ma vie en général, je fais toujours du mieux que je peux pour partager mes valeurs, sans chercher à plaire à tout le monde, parce que c’est impossible.

Pourquoi avoir choisi « Tu rayonnes » comme premier extrait de votre album ?

J’avais le choix entre plusieurs chansons mais Tu rayonnes, que j’ai conçue en collaboration avec Jean-Etienne Maillard et Antoine Graugnard, s’est imposée comme une évidence. Pour cette « prise de parole », je me suis mise dans une zone d’inconfort. Aujourd’hui j’aime bien me lancer des défis. Avant, je n’aurais pas imaginé faire une chanson qui bouge un peu. Je n’en avais jamais vraiment chanté. Par contre, j’aime ça. J’adore la country, Shania Twain, l’americana, la bonne folk. Cette chanson est lumineuse et son thème c’est le fait d’apporter de la joie et de l’amour. Elle met en avant l’autre et c’est ça qui m’importe, dire que cette personne, quelle qu’elle soit, nous apporte de la lumière.

« Tu rayonnes » reflète la tonalité de l’album ?

Mes racines, ce sont les chansons des années 1960 à 1980. C’est comme ça que j’ai appris à aimer la musique. J’écoute du Scorpions, du Bryan Adams, ce sont des classiques que j’aime bien depuis mon enfance. Un peu plus tard, j’ai redécouvert ma voix avec un peu plus de douceur et de nuances, en m’accompagnant à la guitare. C’est comme ça que j’ai écrit mes chansons plus intimistes et que je suis tombée en amour pour la folk. Il y aura donc de la folk et des ballades pop-rock dans mon album.

A « Star Academy », vous avez marqué les esprits dans le registre de l’émotion. Vous avez voulu vous en détourner ?

A « Star Academy », j’ai chanté des chansons à voix mais, en fait, j’ai chanté un peu de tout : du Jeff Buckley, du Whitney Houston, du Soprano… Mon registre, c’est que je n’ai pas de registre. Pour moi, la chanson, c’est juste un message à faire passer. La voix est un médiateur. Le premier album ne définira pas ce que je vais faire par la suite.