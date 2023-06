Iron Maiden, Kiss, Mötley Crue ou Def Leppard… Des noms de groupes de hard metal qui font rêver des fans à travers le monde. Ils seront tous présents au festival du Hellfest qui se déroule pour la seizième fois, à Clisson en Loire-Atlantique. En tout, près de 183 groupes sont attendus en provenance du monde entier, des Etats-Unis, d’Angleterre, d’Australie, de Mongolie ou encore de Turquie. Le Hellfest est aujourd’hui l’un des plus grands festivals de musique métal d’Europe. Sur le week-end, les organisateurs attendent plus de 200.000 personnes

