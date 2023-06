Ils partagent l’affiche avec Kiss, In Flames ou encore Architects. « Ça impressionne de se dire que le petit groupe lyonnais va être aux côtés de légendes, lâche Nicolas, bassiste de Kamizol-K. Ça fait quelque chose au cœur. » Son groupe de metal hardcore a remporté, parmi 300 candidats, le tremplin de « The Voice of Hell ». Ce jeudi, il ouvrira la 16e édition du Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique, sur la Warzone, consacrée aux expériences de metal extrême, alternatif ou death metal. « Si je pouvais poser une tente sur cette scène, je dormirais sur place », plaisante, à moitié, ce véritable fan. « C’est un rêve devenu réalité », ajoute-t-il.

« Quand on nous demandait quel serait l’endroit où l’on aimerait le plus jouer un jour, on disait toujours le Hellfest, confie-t-il. Ça fait cinq ans qu’on essaie d’y accéder. On est les plus heureux du monde. » Les résultats sont tombés début mai et pourtant, le groupe « a encore du mal à réaliser », glisse le bassiste qui avoue « en avoir eu les larmes ».

« On n’était pas serein au moment de l’inscription, poursuit Nicolas. En arrivant dans les dix finalistes, on était littéralement aux portes de l’enfer [slogan du festival]. On n’y croyait pas. En plus d’avoir été choisie par le public, notre musique a été reconnue par les programmateurs du Hellfest [qui désignent le vainqueur]. Ça veut dire beaucoup pour notre équipe de passionnés. »

Un premier album grâce au Covid-19

Kamizol-K s’est créé en 2016, sur une idée des deux frères fondateurs Kevin (à la guitare) et Lionel (au chant), avec leur beau-frère, Gaëtan. Nicolas, à la basse, ainsi que Marie, au chant également, ont rejoint le groupe, en répondant à des annonces. Puis le batteur Anthony, a complété, en 2019, l’actuel Kamizol-K. « On travaille tous à côté. On fait vraiment ça pour le plaisir », souligne Nicolas.

C’est grâce au Covid-19 que le groupe a sorti son premier album Exile, en septembre 2022, après deux EP. « Avec cette pause dans nos carrières professionnelles respectives, on a pris le temps au niveau de la composition des musiques mais aussi des paroles, pour ne rien laisser au hasard. Pour nous, c’était l’occasion de faire l’un des meilleurs CD qu’on puisse imaginer », sourit fièrement le bassiste.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Depuis, Kamizol-K enchaîne les concerts pour « défendre au maximum » leur production et faire « vivre les morceaux ». Selon le musicien, c’est cette dynamique, entre autres, qui a permis, à son groupe de se démarquer lors du concours. « En plus d’avoir joué un peu partout, on a aussi réalisé des clips. On a été très actifs. Je pense que c’est tout ça qui nous a porté chance », analyse-t-il.

Le « petit groupe lyonnais » partage l’affiche aux côtés de Kiss

Pour préparer au mieux leur passage, les métalleux ont beaucoup répété, sont partis en résidence, ont ajusté les lignes de chaque instrument et réfléchi au show scénique. « On va fouler l’une des plus grosses scènes, s’exclame l’artiste. La jauge indique une possibilité de 15.000 festivaliers mais qu’importe le nombre. Qu’on soit 10, 300 ou 5.000, il y aura toujours la même intensité de notre côté. On va tout donner pour que cette prestation soit une réussite ! » Comme « à leur habitude », les musiciens descendront dans le public pour vivre et partager « le moment tous ensemble ».

Et les Lyonnais ne comptent pas se contenter d’une « simple victoire » à un concours. « On a tout à prouver », estime le bassiste qui veut aller « plus loin » et « marquer les gens ». L’objectif ? « Faire en sorte d’ouvrir d’autres portes ». Grâce au tremplin, Kamizol-K a déjà doublé ses écoutes sur les plateformes. « On ne va pas s’arrêter là et pousser le projet le plus loin possible », assure Nicolas. Le groupe enchaînera tout l’été avec d’autres festivals. Trois en Auvergne-Rhône-Alpes et un près de Lille : « La scène hardcore metal commence à s’ouvrir de plus en plus. Les gens se déplacent et de nouveaux lieux de rencontres se créent. On sent une petite effervescence en France ces derniers temps. Ça fait plaisir de se dire qu’on peut y participer. »