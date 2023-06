C’est une première pour le plus grand festival breton. À l’occasion de leur 31e édition qui se déroulera du 13 au 17 juillet à Carhaix, les Vieilles Charrues proposeront un concert accessible en langue des signes. Pour cette première, le festival a retenu l’artiste Soprano, qui se produira le dimanche 16 juillet sur la scène Glenmor. L’ensemble des textes du rappeur marseillais seront « chansignés » par le collectif « 10 doigts en cavale » et retransmis sur écran géant.





Le festival présentera son tout premier concert 100 % accessible en langue des signes ! 🤟🎶

Le 16 juillet, @Sopranopsy4 foulera la scène Glenmor, accompagné par le collectif "10 Doigts En Cavale", qui chansignera l'intégralité du concert. Retransmise sur les écrans géants ! — Vieilles Charrues (@Charrues) June 8, 2023



Ce collectif d’interprètes en langue des signes intervient régulièrement dans le monde de la musique pour rendre ces événements accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Tout au long de l’année, le collectif « traduit » les chansons des artistes en prenant en compte le texte, mais aussi « le rythme, la musique, les instruments, les émotions et l’univers de l’artiste », explique le festival qui promet « une expérience exceptionnelle ».









Deuxième plus gros festival de France après le Hellfest, les Vieilles Charrues accueilleront cette année plus de 70 artistes. On retrouvera notamment à l’affiche les Red Hot Chili Peppers, la star espagnole Rosalia, Soprano, Robbie Williams, Blur ou Aya Nakamura. Il reste encore des pass trois et quatre jours à vendre ainsi que des billets pour le jeudi et le dimanche.