Les fanfares vous filent une patate pas possible ? Racontez-nous pourquoi

Vous adorez les fanfares, et les cuivres vous collent, à chaque fois, une irrésistible envie de danser ? Les trompettes, les trombones et les tambours sont, pour vous, l’essence même de la fête ? Même sur le générique des « Chiffres et des lettres », vous ne pouvez vous empêcher de vous trémousser ? Votre témoignage nous intéresse !

À l’occasion du retour de la très prisée Fête des fanfares, samedi soir, dans le quartier des Beaux-Arts, à Montpellier (Hérault), 20 Minutes donne la parole aux fous furieux de ces formations ultra-festives. Racontez-vous pourquoi vous aimez les fanfares, ce que vous ressentez quand vous assistez à ces concerts pas comme les autres.

Parlez-nous, aussi, des fanfares que vous avez découvertes et que vous adorez, et les reprises les plus incroyables que vous avez entendues ! Pour répondre à notre appel à témoignages sur les fanfares, dans le cadre d’un article qui paraîtra prochainement, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous. Merci beaucoup pour votre participation !