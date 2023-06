Plus qu’un festival. Cet été, les Vieilles Charrues se transformeront en fête foraine géante. Après avoir annoncé le thème en décembre, les organisateurs viennent de dévoiler le programme de la fête. Entre deux concerts, les festivaliers pourront ainsi profiter gratuitement de manèges et de divers stands. En plus de la grande roue, déjà présente depuis quelques années, le Flyman fera son apparition sur le site de Kerampuilh à Carhaix (Finistère). Ce manège de 54 mètres de haut arrive tout droit de la Foire du Trône.

Au programme de la « fête à Toto », on retrouvera aussi des stands déjantés comme la Mailloche, « un jeu de force pour baltringues », du tir au lance-pierres, des concours de bras de fer ou de Flamby ou des duels de karaoké. Pour les plus sportifs, une piste de roller dancing sera également installée dans le parc du château. L’équipe des Vieilles Charrues annonce enfin « plein d’autres surprises à base de canards géants et de churros. »

Mais les Vieilles Charrues n’en restent pas moins un festival musical, le deuxième plus gros de France après le Hellfest. Du 13 au 17 juillet, plus de 70 artistes seront à l’affiche avec notamment sur scène les Red Hot Chili Peppers, la star espagnole Rosalia, Soprano, Robbie Williams, Blur ou Aya Nakamura. Il reste encore des pass trois et quatre jours à vendre ainsi que des billets pour le jeudi et le dimanche.