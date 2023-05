La « reine du rock’n’roll » s’est éteinte. Mercredi, la chanteuse iconique Tina Turner est décédée d’une longue maladie, à l’âge de 83 ans, sa disparition provoquant une avalanche de réactions émues. Dans le monde de la musique, une pluie d’hommages a suivi cette nouvelle.

Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, a partagé sa tristesse après le décès de sa « merveilleuse amie ». Une artiste « tellement talentueuse », mais aussi « chaleureuse, drôle et généreuse », a-t-il dit. Le guitariste du groupe, Ronnie Wood, a également déploré la perte de la « reine du rock et de la soul », une « amie chère de notre famille ». « Le monde vient de perdre l’un des plus grands interprètes de tous les temps », s'est ému le chanteur Bryan Adams, qui a sorti en duo avec elle It’s Only Love en 1985.

« Les termes "légendaire", "icône", "diva", et "superstar" sont souvent utilisés à tort et à travers, pourtant Tina Turner les incarne tous et tant d’autres », a rendu hommage Mariah Carey, soulignant en outre son talent sur scène et son rôle de « pionnière ». Une autre superstar de la chanson, Gloria Gaynor, a rappelé que Tina Turner avait « ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu’elles soient noires ou blanches ».

« Son héritage vivra pour toujours parmi les étoiles »

Son ex-belle-fille, Afida Turner, mariée à son fils Ronnie de 2007 à 2017, a salué sa mémoire dans une publication sur Instagram. « Je parlais justement de toi il y a 5 minutes, alors que j’arrivais à Nice. Combien elle aimait le sud de la France. Repose en paix, ma belle-mère, avec Craig et Ronnie », a-t-elle écrit sous une photo d’elles deux.









L’émotion provoquée par la disparition de cette chanteuse qui a remporté huit Grammys, récompenses ultimes de la musique américaine, dépasse largement le monde de la musique. Le président Joe Biden a salué dans un communiqué « la seule femme à gagner dans les catégories pop, rock, et RnB » aux Grammy Awards, « signe de sa polyvalence, de sa créativité, et de sa vaste popularité » auprès de différents publics. « Son héritage vivra pour toujours parmi les étoiles », a affirmé l'agence spatiale américaine Nasa, sur Twitter.

Magic Johnson, l’un des meilleurs basketteurs de l’Histoire, s’est ému de la perte de la « légendaire reine du rock », l’une de ses « artistes préférées de tous les temps ». La célèbre animatrice de télévision Oprah Winfrey a partagé sur Instagram plusieurs souvenirs avec celle qui était « simplement la meilleure ». « J’ai commencé par être une fan de Tina Turner, puis une véritable groupie, la suivant de spectacle en spectacle dans tout le pays, et enfin, nous sommes devenues de vraies amies. Elle est notre éternelle déesse du rock’n’roll, qui a fait preuve d’une grande force intérieure qui s’est développée tout au long de sa vie. Elle a été un modèle non seulement pour moi, mais aussi pour le monde entier. Elle a encouragé une partie de moi dont j’ignorais l’existence », a-t-elle exprimé dans un hommage.

Des hommages de Suisse, où la star vivait

Pour le président de la Confédération suisse, Alain Berset, « avec la mort de Tina Turner, le monde a perdu une icône ». « Mes pensées vont aux proches de cette femme impressionnante qui avait trouvé en Suisse une deuxième patrie », a-t-il ajouté dans un tweet. La star a en effet été naturalisée suisse en 2013.

Des fans se sont rassemblés mercredi soir devant la maison de la chanteuse à Küsnacht, près de Zurich, et ont déposé fleurs et bougies pour lui rendre hommage. Des bouquets et une couronne de fleurs ont également été déposés sur son étoile du Hollywood Walk of Fame, en Californie.