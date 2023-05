2002. L’euro devient la monnaie en France, Jacques Chirac est réélu face à l’extrême droite et le Brésil remporte pour la cinquième (et dernière) fois la Coupe du monde de football. Mais 2002, c’est aussi la première édition des Nuits sonores à Lyon. Deux décennies plus tard, ce festival de musique électronique est devenu indissociable de la capitale des Gaules et va fêter ses vingt ans de mercredi à dimanche prochain.

Que le temps passe vite ! Et pourtant, vous vous souvenez de cette première édition comme si c’était hier ? Vous continuez à être au rendez-vous vingt ans plus tard ? Vous avez vécu les débuts et ce sont vos enfants qui s’y rendent désormais (ou vous y allez ensemble) ? Au fil des années, vous avez constaté une évolution de la scène électro et de son image dans la ville ? Pour vous, que représente ce festival ? Partagez-nous vos plus beaux souvenirs des Nuits sonores ! Vous pouvez témoigner en replissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.