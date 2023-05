Trop souvent oublié par les Victoires de la musique, le Hip-Hop français va avoir ce jeudi ses propres récompenses. La première cérémonie des Flammes, au Châtelet à Paris, va célébrer les champions du rap et ses nombreux courants.

« Le plus important, c’est que ce soit lancé et monté par de vrais passionnés de cette culture, c’est un grand pas, je vois ça comme les César du rap français », salue Fifou, photographe incontournable pour les pochettes d’album rap/r’n’b/nouvelle pop en France. Outre prendre les photos officielles de la soirée - qui doit débuter vers 21 heures et s’achever vers minuit - Fifou, qui s’approche des 1.000 pochettes réalisées, remettra également un prix. Et en recevra peut-être un puisqu’il concourt dans la catégorie meilleure pochette avec l’album Moussa de Prince Waly.

Près de 135.000 personnes ont voté sur les réseaux sociaux

C’est la grande idée des Flammes : honorer aussi les « travailleurs de l’ombre », comme le dit Fifou. La meilleure stratégie de lancement d’album ou de l’engagement social de l’année seront ainsi récompensés. Même si le grand public suivra surtout le verdict pour les catégories reines. Comme l’album rap de l’année - Dinos (Hiver à Paris), Gazo (KMT), SDM (Liens du 100) –, l’artiste féminine - Aya Nakamura, Lala & ce, Ronisia - ou l’artiste masculin - Dinos, Gazo, Tiakola.

Les lauréats seront sacrés après décision d’un jury et du public, qui pouvait se prononcer pour 13 catégories sur 21. Près de 135.000 personnes ont voté sur les réseaux sociaux des Flammes.

Fadily Camara MC de la soirée

« C’est ce qui manquait : rap, r’n’b et nouvelle pop dominent les charts, les programmations des festivals, inspirent la pop culture comme le rock l’a fait auparavant, mais ne sont pas récompensés à leur juste valeur », expose Tom Brunet, cofondateur de YARD. Ce média/agence de communication et d’évènementiel est à l’initiative des Flammes avec Booska-P, média estampillé « cultures populaires ». Sans oublier Smile, une agence de conseil, ni le soutien de Spotify, première plateforme musicale dans le monde.

L’évènement sera diffusé à partir 20h30 sur la chaîne YouTube de Booska-P, en simultané sur la plateforme 6play, sur Twitch (sur l’adresse du streameur Maxime Biaggi) et en différé à partir de 23 heures sur W9. L’humoriste et actrice Fadily Camara sera la maîtresse d’une cérémonie qui veut casser les codes de la traditionnelle remise de prix, avec des invités du showbiz, du sport ou de la mode pour délivrer les trophées.