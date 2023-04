Une tournée baptisée HH History. Sur l’affiche de celle-ci, la station de métro Vieux-Port et projeté dans un univers urbain (et sans mer) évoquant New York. Un immeuble, massivement tagué, fait quant à lui penser au « Free-Time », ce snack emblématique du Vieux-Port des années 1980 où les rappeurs aimaient se retrouver.

Une affiche donc qui annonce une nouvelle tournée du groupe IAM au grand complet avec 31 dates réparties entre le 2 février et le 20 mars 2024. Akhenaton, Shurik’n, DJ Kheops, et consorts remonteront d’abord sur scène à Vitrolles avant de finir leur tournée à Marseille, dans la salle du Silo. Il s’agit de leurs deux seules dates dans les Bouches-du-Rhône. A noter que le groupe, qui a publié Rimes essentielles, son dernier album, en 2021, a également programmé trois dates à Paris, dont le Bataclan.