Après Albi, puis Agen, c’est au tour de Clermont-Ferrand. Des élus d’extrême droite de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’opposent au concert de Médine. Le rappeur originaire du Havre doit se produire samedi, dans la salle de la Coopérative de mai.

Le président du groupe Rassemblement national Andréa Kotarac et le conseiller régional Brice Bernard ont cosigné un communiqué demandant la déprogrammation du show au préfet du Puy-de-Dôme. Ils reprochent à l’artiste, qu’il qualifie « de dangereux pour le pays », des « incitations à la violence » à l’égard d’autres élus.

Médine répond sur Twitter

Lors de ses deux dernières représentations, l’interprète d’Allons zenfants a lancé à son public des piñatas et des fléchettes à l’effigie des personnes qui s’étaient opposées à ses concerts.

À samedi Clermont-Ferrand

À samedi Clermont-Ferrand

🎟️🎫 https://t.co/9Izgz0jdkl https://t.co/yJbUsSCgGm — Médine (@Medinrecords) April 12, 2023



Contacté par 20 Minutes, Hervé Deffontis, directeur de la communication de la salle, assure que le concert aura bien lieu et qu’il ne sera pas déprogrammé. « On attend entre 800 et 1.000 personnes », explique-t-il. Il souligne également que la Coopérative de mai « ne cautionne pas la violence sur scène ». « Tout se passera bien samedi, dans le calme », garantit-il.

De son côté, la préfecture du Puy-de-Dôme a indiqué avoir été « informée de la volonté du Rassemblement national à travers les réseaux » en l’absence de la réception dudit courrier. « A l’heure actuelle, il n’existe pas d’éléments qui peuvent justifier d’une nuisance à l’ordre public et donc d'une interdiction de l'évènement », font savoir les services de l’Etat.

En réponse au conseiller régional du RN, l’artiste a simplement écrit « à samedi Clermont-Ferrand » sur Twitter.