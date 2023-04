Avis aux Messins fans de Bilal Hassani : le chanteur parisien ne performera pas dans l’ancienne basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains, à Metz. Prévu ce mercredi, le concert est annulé, confirme à 20 Minutes l’organisateur Live Nation. Ex-candidat de la France à l’Eurovision, sa venue dans une ancienne église à Metz fait polémique au sein des mouvances catholiques et traditionalistes locales en raison de l’orientation sexuelle du chanteur, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT.

Tout est parti d’un message sur le blog du collectif « Lorraine catholique », le 28 mars, criant à la « profanation » et appelant les « chrétiens fidèles » à une prière collective devant la salle de concert, l’ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Estimant que les prestations du chanteur « ne sont rien d’autre que pornographiques », le collectif avait annoncé l’organisation d’un « chapelet de réparation » : un rassemblement 15 minutes avant le début du concert destiné à prier en vue de réparer les péchés.

« Désacralisée depuis plus de 500 ans »

Relayé sur les réseaux sociaux par plusieurs médias proches de l’extrême droite et des milieux identitaires, leur appel a été entendu et avait fait craindre des déplacements de militants qui pourraient dépasser le cadre du département, d’après les renseignements territoriaux. « L’un des plus vieux édifices religieux de France, maintenant destiné aux concerts acoustiques, doit-il subir cet outrage en pleine semaine sainte avant Pâques ? Revenez au bon sens ! », a écrit la conseillère régionale Rassemblement national du Grand-Est, Françoise Grolet, sur son compte Facebook, interpellant le maire de Metz, François Grosdidier (ex-LR).

« Cette ancienne basilique au sens romain et civil du terme et non chrétien, liée à des édifices d’eau et qui a vu se baigner nus les habitants de l’époque ne fut église que pour un court temps », a répondu le maire dans un communiqué. « Elle est désacralisée depuis plus de 500 ans et est devenue aujourd’hui une salle de spectacles fort appréciée des Messins et des artistes en tous genres ». « Je suis un édile qui s’opposera toujours à l’obscurantisme et l’extrémisme quels qu’ils soient », a-t-il ajouté.