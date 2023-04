Récemment, l’artiste Christine and the queens, a changé de nom. Plusieurs fois… Après avoir raccourci son nom de scène en Chris, l’interprète des tubes Saint-Claude et Christine a fait son coming-out trans sur Instagram, en 2022. Le chanteur a annoncé se genrer au masculin et utiliser le pronom « il ».

Il en a également profité pour annoncer son nouveau nom de scène, Red Car, en lien avec un drame personnel qu’il a vécu, le décès de sa maman. Suite à cet évènement tragique, il voyait souvent des voitures rouges, qu’il a interprété comme un signe de sa mère.

Nouvel album, ancien pseudo

Alors qu’un album sous cette nouvelle identité est sorti en novembre 2022, Red Car semble avoir déjà disparu. L’auteur-compositeur-interprète français s’apprête à sortir un nouvel album intitulé Paranoïa, Angels, True Love, le 9 juin prochain, sous son premier pseudonyme : Christine and the queens. To Be Honest, le premier single de ce nouvel opus à paraître est sortie le 8 mars dernier.

Connu aussi pour ses talents de danseur, Chris remontera sur scène en France et en Europe en fin d’année lors de sa nouvelle tournée, pour faire découvrir ce nouveau disque à son public.

Si Chris semble s’être trouvé, chaque parcours de vie est différent et ne se passe pas de la même façon pour tous les artistes….

Un retour aux sources pour certains

Vous avez chanté à tue-tête Ça m’énerve lors de vos soirées entre amis en 2009 et vous cherchiez Le sens de la vie en 2012 ? Vous vous demandez ce que leurs interprètes sont devenus ? Tal et Helmut Fritz n’existent plus sous ce nom.

La chanteuse franco-israélienne Tal est découverte par le grand public en 2012 avec son premier single Le sens de la vie, si le succès est immédiat, les albums et les tournées s’enchaînent durant plusieurs années, ce n’est plus le cas en 2018. Son quatrième album à du mal à rencontrer son public.

L’artiste se fait discrète durant plusieurs mois et en 2021, revient sur les réseaux sociaux sous une nouvelle identité artistique : Taloula. Lors de son retour sur Instagram, la jeune femme a expliqué ce changement à son public durant un live : Taloula est le surnom qu’on lui donnait lorsqu’elle était jeune. L'artiste a aussi opéré un retour à ses premières amours avec l’écriture de chansons en anglais, le français n’étant pas sa langue maternelle.

Au moment du confinement en 2020, elle s’était déjà confiée sur ce passage plus compliquée de sa carrière, évoquant s’être « forcée » à chanter en français et dénonçant les agissements de son ancienne productrice, la qualifiant de « très grande manipulatrice »

Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux pour Taloula, dorénavant installée à Londres en tant qu’artiste indépendante. Plusieurs singles ont vu le jour ainsi qu’un EP au mois de juin 2022, intitulé The Evolution Of Taloula, qu’elle a en partie co-produit.

Le succès n’est plus le même mais Tal Benyezri de son vrai nom, a retrouvé sa voie et « le plaisir de chanter » ses chansons.

Un come-back pas toujours évident

Le chanteur Helmut Fritz, ce personnage excentrique aux airs de dandy allemand, a suivi un autre parcours. La caricature du célèbre créateur de mode Karl Lagarfeld, crée de toute pièce par son interprète, Eric Greff, a connu un succès retentissant il y a une dizaine d'année.

Ça m’énerve est un véritable hit des années 2010. Le succès à été fulgurant et inattendu. Le clip a comptabilisé plus de 40 millions de vues sur YouTube et amené l’artiste à parcourir l’Europe, le Canada et la Russie pour faire plus de 150 concerts. Un succès qui a « dépassé » Eric Greff, qui est tombé « dans les excès et les travers de l’alcool » comme il le confiait en 2022 sur le plateau de Ça commence aujourd’hui.

Fin 2015, il revient sous le nom de Géronimo avec la chanson Possédés qui a été l’un des tubes cette année là. Un titre plus pop, qui lui correspond et est en adéquation avec ses influences anglo-saxonnes. Un style dans lequel il veut réussir depuis toujours. Mais le succès est de courte durée car, comme il le raconte dans son livre Rock star sinon rien, il a dans un premier temps caché son identité, ne voulant pas d’amalgame avec Helmut Fritz « mais lorsque les radios ont su, je n’ai pas eu le soutien derrière pour proposer d’autres choses sur Géronimo. »

Le chanteur opère un nouveau changement en 2022. Un nouveau projet est lancé sous une nouvelle identité artistique, Rémo, avec un premier single Fous d’éclats. Ce nom de scène, c’est le prénom de son grand-père maternel et un projet basé sur de la poésie et un processus d’écriture long de 2 ans.

Chanteur et désormais écrivain, Eric Greff espère s’installer durablement, même à petite échelle, sous le nom de Rémo