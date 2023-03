Les démons de Minuit, Nuit de folie, En rouge et noir… Les années 1980, dans les discothèques, les mariages ou les anniversaires, c’est toujours un succès, que l’on ait vécu cette époque bénie, ou pas. Et les années 1990, alors ? Cette décennie musicale, qui a vu exploser la dance et le hip-hop et naître La Macarena et les Spice Girls, peut-elle, un jour, égaler celle qui l’a précédée ? Les artistes des années 1990 rempliront-ils un jour des stades et des Zénith entiers, comme le font encore leurs aînés des années 1980 ?

A l’occasion d’un concert de Larusso, Benny B et Yannick, samedi soir, à la Foire de Montpellier (Hérault), 20 Minutes attend vos témoignages. Vous êtes DJ, artiste, ou tout simplement mélomane ? Vous avez connu les années 1980 ou les années 1990, peut-être les deux ? Pensez-vous que les années 1990 puissent, jour, avoir l’aura des années 1980 ? Ou pensez-vous que les années 1980 sont imbattables, quoi qu’il arrive ? Vous pouvez répondre en utilisant le formulaire, ci-dessous. Merci !